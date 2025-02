«Tamron Hall» talkt weiter

US-Fernsehen

Die Talkshow der Disney-Sender wurde für ein weiteres Jahr verlängert.

Hearst Television und Disney haben die landesweite Talkshowfür eine siebte Staffel verlängert. Die Sendung, die nach «Live with Kelly and Mark» schon Jahre im Fernsehen läuft, wird somit zur zweitlängsten laufende ABC-Nachmittagsshow. Zuletzt waren Chloe Bailey, Ina Garten, Carmelo Anthony, „Coach Prime“ Deion Sanders, Mary J. Blige, Macy Gray und Jaleel White zu Gast.„Tamrons ausgeprägte, durchdachte Fähigkeit, die bedeutenden Themen des Tages aufzugreifen, findet bei ihrer treuen „Tam Fam“ in den ABC-eigenen Fernsehsendern und den Hearst-Fernsehmärkten weiterhin Anklang“, sagte Debra OConnell, Präsidentin der ABC News Group und von Disney Entertainment Networks, die am Montag mit der Ankündigung der Verlängerung startete. “Mit ihrer einzigartigen Kombination aus interessanten Nachrichtenmachern und aufschlussreichen Gesprächen wird die Show meiner Meinung nach eine außergewöhnliche und fesselnde siebte Staffel liefern.“„Es ist kein Geheimnis, dass ich mich von Zahlen inspirieren lasse. Für viele steht die Zahl sieben für Vollendung. Für mein Team und mich steht die siebte Staffel für das kontinuierliche Wachstum der Show, die von der Tam Fam aufgebaut wurde“, sagte Hall in einer Erklärung und dankte Disney/ABC, O'Connell und ABC News-Präsident Almin Karamehmedovic sowie ihrem Produktionsteam. ‚Ich freue mich sehr darauf, diese besondere Show mit Ihnen zu pflegen und weiterzuentwickeln‘, fügte sie hinzu.Said Burns: „Es gibt nichts Vergleichbares zu ‚Tamron Hall‘ am Nachmittag. Tamrons Fähigkeit, am Puls der Popkultur zu bleiben und gleichzeitig sowohl Prominente als auch unsere Tam Fam dazu zu bringen, sich auf unerwartete Weise zu öffnen, ist das gewisse Etwas, das die Show zu einem einzigartigen Tagesprogramm gemacht hat. Staffel 7 ist eine Belohnung für all die harte Arbeit, die wir in jede einzelne Folge stecken, um pure Magie zu erschaffen.“