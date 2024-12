13,1 Millionen Zuschauer für «Yellowstone»

US-Quoten

Die Live+3-Zahlen lagen bei 13,1 Millionen Zuschauer. Durch das Streaming erwartet Paramount Global noch höhere Zahlen.

Das Finale von Staffel 5B der Seriesetzte mit 13,1 Millionen Zuschauern im L3-Maßstab (Live+3) einen neuen Höhepunkt in der Seriengeschichte. Damit avancierte die Episode zur meistgesehenen in der gesamten Laufzeit von «Yellowstone». Die zweite Hälfte der fünften Staffel erreichte insgesamt 13,6 Millionen Zuschauer und übertraf damit Staffel 5A um drei Prozent.Auch in den sozialen Medien stellte die Serie neue Bestmarken auf: Mit beeindruckenden 619 Millionen Social-Media-Views wurde Staffel 5B zur bislang am stärksten diskutierten Staffel. Dies entspricht einem Anstieg von 55 Prozent im Vergleich zu Staffel 5A.Produziert von MTV Entertainment Studios und 101 Studios, beweist «Yellowstone» erneut seinen Platz als popkulturelles Phänomen und sorgt für Begeisterung bei Fans und Kritikern gleichermaßen. Weil die Serie so erfolgreich ist, wird das Projekt auch ohne Kevin Costner fortgesetzt. Für Paramount Network und Paramount+ entsteht «The Madison», außerdem ist eine Beth-und-Rip-Serie in Planung.Das passiert im zweiten Teil der fünften Staffel: Beth & Kayce kommen in der Villa des Gouverneurs an und stellen fest, dass John Dutton scheinbar Selbstmord begangen hat. Während Kayce Beth tröstet, beschuldigt sie Jamie, dafür verantwortlich zu sein, bevor sie Rip anruft, der mit den anderen Mitgliedern in Texas ist. Rückblick auf vor sechs Wochen: Sarah spricht mit einem „Auftragnehmer“ darüber, wie man John Dutton töten kann, und vereinbart, seinen Tod als Selbstmord zu inszenieren. Währenddessen beenden Rip und die anderen den Transport des Viehs und der Pferde nach Texas. Zurück in der Gegenwart konfrontiert Jamie Sarah mit Johns Tod, die bestätigt, dass sie ihn arrangiert hat. Beth und Kayce diskutieren, ob Jamie John wirklich hat töten lassen, bevor Rip auf der Ranch ankommt, um Beth zu trösten.