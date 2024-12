Von Neil Patrick Harris hat man nichts gehört

Quotennews

Der Star aus «How I Met Your Mother» war am Dienstagmittag im Programm vertreten.

Neil Patrick Harris, Star der Sitcom «How I Met Your Mother», war am Dienstag um 16.10 Uhr in der Free-TV-Premierebei ProSieben zu sehen. Der Spielfilm von Michael Dowse aus dem Jahr 2021 handelt von einem neuen Videospiel, das der Nachkömmling der Doyles haben möchte. Die Premiere fiel mit 0,23 Millionen und 2,2 Prozent überschaubar aus. Nur 0,09 Millionen Werberelevante schalteten ein und brachten 4,5 Prozent Marktanteil mit.Ab 18.15 Uhr sahen 0,17 Millionen Menschen noch, doch nur 4,0 Prozent wurde in der Zielgruppe erreicht.sprach um 20.15 Uhr 0,65 Millionen Menschen bei ProSieben an. Der Fernsehsender generierte 7,2 Prozent bei den Umworbenen. Schließlich wiederholte die rote Sieben noch, der auf 0,28 Millionen Zuschauer und 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.Zwischen 01.35 Uhr und 03.40 Uhr waren Benicio Del Toro, Jon Jamm, Don Cheadle, Ray Liotta und Brendan Fraser in der Free-TV-Premierevon Steven Soderbergh zu sehen. 0,10 Millionen Menschen sahen den ersten Teil des Filmes. Weil der Quotentag um 03.00 Uhr endet, liegen weitere Werte nicht vor. Der 108-minütige Spielfilm brachte es auf 2,4 Prozent bei allen und 3,8 Prozent bei den jungen Leuten. Es wurden 0,05 Millionen Werberelevante gemessen.