Blockbuster-Battle

Von den 80ern geht’s in die 90er bis ins Jahr 2022. Wer hat in diesem Battle die Nase vorn?

(arte, 20:15 Uhr)Der Bankräuber Jack Foley flieht mit der Hilfe seines Freundes Buddy Bragg aus dem Bundesgefängnis in Florida. Alles verläuft nach Plan - bis sie bemerken, dass sie von US-Marshal Karen Sisco beobachtet werden. Die Männer nehmen sie kurzerhand als Geisel, doch auch diese Aktion läuft anders als gedacht: Nicht nur dass Karen ihnen entkommt, Jack verliebt sich auch noch Hals über Kopf in sie. Gegen alle Regeln erliegt bald darauf auch Karen dem Charme des Flüchtigen. Das Chaos ist vorprogrammiert. Insbesondere als Jacks nächster Raubüberfall ganz besonders skrupellose Gangster auf den Plan ruft.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 7(, 20:15 Uhr)Kya lebt zurückgezogen in den Sümpfen von North Carolina. Die junge Frau wächst ohne Familie fernab des städtischen Trubels auf. Als sie den jungen Chase kennenlernt, darf dieser hinter ihre schüchterne Fassade blicken. Doch das Glück der beiden hält nicht lange an, denn Chase kommt auf mysteriöse Weise ums Leben und Kya gerät unter Mordverdacht.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 4IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)Polizist Scott Turner leidet unter einem krankhaften Sauberkeitswahn. Doch seine heile Welt geht vor die Hunde, als Huutsch aufkreuzt. Der sabbernde Köter bewacht einen Schrottplatz und ist nicht gerade "des Menschen bester Freund". Und ausgerechnet dieses bissige Ungeheuer ist einziger Zeuge eines Mordes, auf den Scott angesetzt ist. Es ist Abneigung auf den ersten Blick - doch die beiden müssen zusammenarbeiten. Huutsch gibt sich alle Mühe, Scott auf den Hund zu bringen: er verwüstet sein Haus, ruiniert seine Karriere und stellt sein Liebesleben auf den Kopf.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6