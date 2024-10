CNN trennt sich von Ryan Girdusky

Köpfe

Der Kommentator hat sich rassistisch gegenüber Mehdi Hasan geäußert.

You can stay on CNN if you falsely call every Republican a Nazi and have taken money from Qatar-funded media. Apparently you can't go on CNN if you make a joke. I'm glad America gets to see what CNN stands for. — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) October 29, 2024

Eigentlich solltemit Abby Phillip am Montagabend ganz normal über die Bühne gehen. Doch die Geschichte nahm ein anderes Ende, nachdem Diskussionsteilnehmer Ryan GIrdusky den Journalisten Mehdi Hasan angegriffen hatte. Der konservative Politiker wurde daraufhin von der Diskussion ausgeschlossen.Girdusky hatte Hasan während einer Diskussion über Donald Trumps Wahlkampfauftritt am Sonntag im Madison Square Garden mit den Worten „Ich hoffe, Ihr Pieper geht nicht los“ angegriffen. Dabei bezog er sich auf die jüngsten israelischen Angriffe auf Mitglieder der Terrorgruppe Hisbollah, bei denen Sprengsätze in Pagern gezündet wurden. Die Bemerkung kam, nachdem Hasan gesagt hatte, er sei ein „Unterstützer der Palästinenser“. Hasan erwiderte: „Haben Sie gerade gesagt, ich soll sterben?“„Bei CNN oder in unseren Sendungen gibt es keinen Platz für Rassismus oder Fanatismus“, heißt es in der Erklärung. “Unser Ziel ist es, durchdachte Gespräche und Debatten zu fördern, auch zwischen Menschen, die zutiefst unterschiedlicher Meinung sind, um wichtige Themen zu erörtern und das gegenseitige Verständnis zu fördern. Wir werden jedoch nicht zulassen, dass Gäste herabgewürdigt werden oder die Grenze der Höflichkeit überschritten wird. Ryan Girdusky wird in unserem Netzwerk nicht wieder willkommen sein.“Nach dem Beitrag gab Phillip bekannt, dass sie Girdusky während der Werbepause entlassen hatte, und sagte: „Hier wurde eine Grenze überschritten, und das ist für mich nicht akzeptabel. Das ist für uns in diesem Netzwerk nicht akzeptabel. Wir wollen Diskussionen. Wir wollen, dass Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, miteinander reden. Aber wenn man die Grenze des völligen Mangels an Anstand überschreitet, wird das hier in dieser Show nicht passieren. Es ist eine hitzige Zeit. Wir befinden uns mitten in einer politischen Saison. In acht Tagen finden Präsidentschaftswahlen statt, aber wir können Gespräche darüber führen, was in diesem Land passiert, ohne auf die niedrigste Art von Diskurs zurückzugreifen.“Girdusky griff den Sender nach der Entscheidung von CNN an und schrieb auf X: „Sie können bei CNN bleiben, wenn Sie fälschlicherweise jeden Republikaner als Nazi bezeichnen und Geld von katarfinanzierten Medien angenommen haben. Anscheinend können Sie nicht bei CNN auftreten, wenn Sie einen Witz machen. Ich bin froh, dass Amerika sieht, wofür CNN steht.“