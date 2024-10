Disney will «Simpsons» mit Football kombinieren

US-Fernsehen

Am 9. Dezember 2024 kommt es am Montagabend zu einem Special.

Bei Disney will man mehr junge Zuschauer für den populären Sport begeistern. Deshalb fahren die Disney-Tochter ESPN und die «Simpsons» schwere Geschütze auf. Bei der Übertragung am 9. Dezember 2024 treffen die Cincinnati Bengals und die Dallas Cowboys aufeinander.Es wird eine animierte Version geben, die auf Disney+ , ESPN+ und NFL+ ausgestrahlt wird. In der animierten Version spielt Bart Simpson zeitweise für die Bengals und sein Vater Homer für die Cowboys, während Schwester Lisa und Mutter Marge die Spieler interviewen und Baby Maggie die Skycam bedient.Die Simpsons werden trotz der Animation in einem Live-Spiel zu sehen sein. Dank der Tracking-Technologie werden die Spieler in der Zeichentrickversion des Spiels jede Bewegung des echten Spiels zwischen den Bengals und den Cowboys nachahmen - in Echtzeit.