Raj Kapoor produziert die nächsten Oscars

US-Fernsehen

Im kommenden Jahr wird Hamish Hamilton als Regisseur dabei sein.

Der Produzent von Live-Fernsehereignissen, Raj Kapoor, kehrt als ausführender Produzent und Showrunner zurück, Katy Mullan als ausführende Produzentin und Hamish Hamilton als Regisseur der 97. Oscars, wie der CEO der Academy, Bill Kramer, und die Präsidentin der Academy, Janet Yang, bekannt gaben. Es ist das zweite Mal, dass Kapoor und Mullan als ausführende Produzenten und das fünfte Mal, dass Hamilton bei den Oscars Regie führt. Sie alle haben für ihre Arbeit bei den 96. Oscars einen Emmy-Award gewonnen. Die Oscars werden am Sonntag, dem 2. März 2025, um 19:00 Uhr Ostküstenzeit/16:00 Uhr Westküstenzeit live auf ABC und in Sendern weltweit ausgestrahlt.„Wir freuen uns, die Rückkehr unseres unglaublich dynamischen und kreativen Oscar-Teams, Raj, Katy, Hamish, Misty, Alana und Dave, bekannt zu geben. Und wir freuen uns, die Hinzufügung des brillanten Michael Bearden bekannt zu geben“, sagten Kramer und Yang. “Ihre Liebe zum Kino, ihre kollektive kreative Vision und ihre beispiellose Expertise im Live-Fernsehen machen sie zum perfekten Team, um für unser globales Publikum eine außergewöhnliche Show für die größte Nacht der Filmindustrie zu schaffen.“„Wir freuen uns sehr, erneut das brillante Oscars-Produktionsteam zu leiten und mit der Academy und Disney/ABC zusammenzuarbeiten, um Filmliebhabern auf der ganzen Welt einen unvergesslichen Fernsehabend zu bescheren“, so Kapoor und Mullan. “Wir hoffen, auch weiterhin neue Generationen zu inspirieren und zu vernetzen, um unsere Liebe zur Filmkunst zu teilen und all die unglaublichen Künstler zu feiern, die dieses Jahr für einen Oscar nominiert sind.“„Die Show im letzten Jahr war ein großer Erfolg, was nicht zuletzt der kreativen Vision von Raj, Katy, Hamish und ihren Teams zu verdanken ist. Wir freuen uns, sie wieder dabei zu haben, und sind gespannt, was uns bei der 97. Sendung erwartet“, sagte Rob Mills, Executive Vice President, Unscripted and Alternative Entertainment, Walt Disney Television.