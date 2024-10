Lifetime plant einen Spielfilm über Lisa Lisa

US-Fernsehen

Lisa Velez, Jearnest Corchado, Bre Z und Angie Martinez spielen die Hauptrollen.

Die Sängerin und Schauspielerin Lisa Velez, die in den 80er Jahren mit der Supergroup Lisa Lisa and Cult Jam berühmt wurde, schließt sich mit Lifetime zusammen, um als ausführende Produzentin und Hauptdarstellerin inzu fungieren. Die vollständig autorisierte Filmbiografie wird 2025 als Teil der Voices of a Lifetime-Filmreihe des Senders Premiere haben, zu der auch der bereits angekündigte Film «Family Affair» von Mary J. Blige gehört, der von Mary J. Blige als ausführende Produzentin produziert wurde und in dem Ajiona Alexus und Da'Vinchi die Hauptrollen spielen. In dem Film spielen Lisa Velez als ihre Mutter, Jearnest Corchado als Lisa Velez, Bre Z als Toni Ménage und die New Yorker Radiomoderatorin Angie Martinez als Schwester Rodriguez.Der Film erzählt die Geschichte des globalen Phänomens Lisa Lisa, die Künstlern wie Selena und Jennifer Lopez den Weg zum Ruhm ebnete. Als 15-jähriges puertoricanisches Mädchen aus Hell's Kitchen ertrug Lisa Velez Sexismus und Rassismus und verschwieg ihre Brustkrebsdiagnose, um als erste Latina-Künstlerin mehrere Musik-Billboard-Charts zu erreichen, darunter mit den Songs „Can You Feel The Beat“, „All Cried Out“ und „Lost in Emotion“. Auf ihrem turbulenten Weg an die Spitze wurde Lisa stets von ihrer besten Freundin und Backgroundsängerin Toni Ménage begleitet. Dank Tonis unerschütterlicher Unterstützung lernte Lisa, ihr Berufs- und Privatleben selbst in die Hand zu nehmen. Diese wahre Geschichte zweier bester Freundinnen, die sich nicht vom Showbusiness unterkriegen lassen wollten, ist voller Wendungen und endet triumphierend, da die beiden sich weigerten, ihre Träume aufzugeben.«Can You Feel the Beat: The Lisa Lisa Story» wird von Swirl Films produziert, mit Tracy „Twinkie“ Byrd, Lisa Velez, Toni Ménage, Abbey Sibucao, Ron Robinson und Eric Tomosunas als ausführende Produzenten. Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit GroupM Motion Entertainment, mit Richard Foster und Chet Fenster als ausführende Produzenten. Tailiah Breon führt Regie nach einem Drehbuch von Rebecca Murga.