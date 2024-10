Nick Offerman spielt bei neuer Apple-Serie mit

US-Fernsehen

«Margo's Got Money Troubles» kommt mit Nicole Kidman und Michelle Pfeiffer.

Bei AppleTV+ kündigt sich die nächste hochwertige Serie an: Nick Offerman wurde als Schauspieler fürverpflichtet. Für die achtteilige Serie konnten bereits Elle Fanning, Nicole Kidman und Michelle Pfeiffer gewonnen werden. Die neue Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rufi Thorpe, der im Juni veröffentlicht wurde.Nach der Beschreibung der Handlung des Romans dreht sich die Serie um Margo Millet (Fanning), die Tochter einer Hooters-Kellnerin (Pfeiffer) und eines ehemaligen Profi-Wrestlers (Offerman). Margo ist jetzt eine arbeitslose, alleinerziehende Mutter Anfang 20 und hat Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen, was sie dazu veranlasst, ein OnlyFans-Konto zu eröffnen. Als ihr Vater wieder in ihr Leben tritt, beginnt sie, seine Lektionen aus der Welt des professionellen Wrestlings in ihre Arbeit bei OnlyFans einfließen zu lassen, was zu einem unerwarteten Erfolg führt.Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Offerman in der kommenden Netflix-Serie «Death by Lightning» mitspielen wird, die die Geschichte der Ermordung des US-Präsidenten James Garfield (Michael Shannon) durch Charles Guiteau (Matthew Macfadyen) erzählt. Seinen Durchbruch hatte er mit der Serie «Parks and Recreation».