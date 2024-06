Neuer «Wallace & Gromit»-Film kommt an Weihnachten

Kino-News

Netflix hat einen Teaser gezeigt und dort kommt der Bösewicht Feathers McGraw zurück.

Zu Weihnachten können sich die Zuschauer auf den neuen-Film freuen. Darin kehrt der Pinguin-Bösewicht Feathers McGraw zurück. Zuletzt war er vor fast 40 Jahren in dem Oscar-prämierten Kurzfilm «Wallace & Gromit: The Wrong Touser» zu sehen. Nun, 16 Jahre nach dem letzten Film «A Matter of Loaf and Death», erscheint das neue 70-minütige Abenteuer, in dem Gromit sich Sorgen macht, weil Wallace zu abhängig von seinen Erfindungen wird - was sich als gerechtfertigt erweist, als Wallace einen „intelligenten Gnom“ erfindet, der einen bösen Eigenwillen zu entwickeln scheint. Doch wer oder was könnte die Ursache dafür sein? Als die Ereignisse außer Kontrolle zu geraten drohen, muss Gromit seine Bedenken beiseite schieben und gegen die dunklen Mächte kämpfen, sonst wird Wallace vielleicht nie wieder etwas erfinden können.Die Sprecherrollen übernehmen Ben Whitehead als exzentrischen, käseliebenden Erfinder Wallace und Peter Kay als Chief Inspector (ehemals PC) Mackintosh. Neue Schauspieler sind Lauren Patel («Everybody's Talking About Jamie», «Lloyd of the Flies») und Reece Shearsmith («League of Gentlemen», «Inside No.9») sowie Diane Morgan («Afterlife», «Motherland»), Adjoa Andoh («Bridgerton», «Invictus») und Lenny Henry («Three Little Birds», «The Lord of the Rings»).„Ich hatte schon seit über zehn Jahren die Idee für einen Film über Gartenzwerge, die böse werden, aber ich konnte nie herausfinden, was sie böse macht”, sagte Nick Park, Regisseur und Schöpfer von „Wallace und Gromit”. „Mir ist aufgefallen, dass die häufigste Frage, die mir Fans stellen, lautet: Wird der Pinguin Feathers McGraw, der vor 30 Jahren in „Die falschen Hosen“ der ursprüngliche Gegenspieler von Wallace und Gromit war, jemals zurückkehren? Wir hatten viel Spaß daran, ihn in Cameo-Auftritten zurückzubringen, aber jetzt, drei Jahrzehnte später, schien es an der Zeit zu sein. Dann kam mir die Idee: Was wäre, wenn Feathers etwas mit diesen Gartenzwergen zu tun hätte? Wir hoffen, dass dieser Film Fans von „Gnome Noir“ auf der ganzen Welt anspricht und dass die Leute zufrieden sein werden, wenn sie sehen, was Feathers seit „The Wrong Trousers“ so getrieben hat.