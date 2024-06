Wie romantisch: Ein Heiratsantrag

Soap-Check

Eigentlich sollte Jessi einen Antrag von Olli bekommen, doch es gibt Probleme. Der Verliebte schluckt versehentlich den Ring hinunter.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Geraldine stellt Charlotte eine Design-Aufgabe, für die sie nur fünf Stunden Zeit hat. Charlotte gerät unter Druck. Erst als sie sich von Hannes inspirieren lässt, hat sie die zündende Idee. Als ein Sturm aufzieht, wollen Simon und Charlotte Hannes aus seiner Laube „retten“. Doch der hat längst im Hotel eingecheckt. Dafür sitzen die beiden jetzt in der Laube fest.Während Carl sich ärgert, nimmt Annamaria den Verkupplungsversuch leicht. Vielleicht sind die beiden ja wirklich füreinander gemacht …? Annamaria (Julia Kent) schafft es, Carl wieder auf bessere Gedanken zu bringen. Monika muss sich an die neue Situation mit ihrer Heuallergie auf dem Bauernhof gewöhnen. Till versucht sich als Zauberer vor der Kirchenjugend.Als Nadine übergangsweise bei Henry einzieht, befürchtet Ronja, dass ihre Zeit bei den Hirschbergers bald abgelaufen ist. Das will sie nicht akzeptieren... Als Patrizia mit Stella ihren Nachlass regeln will, sieht Stella eine Chance, ihrer Mutter ein für alle Mal zu zeigen, wie sie über ihre Beziehung denkt... Viviens Babysport-Foto ruft gemischte Reaktionen hervor. Sie beschließt, auf ihre eigene Art mit den negativen Kommentaren umzugehen...Maximilian erlebt eine neue Seite von Kim und ist daraufhin entschlossen, ihr eine unerwartete Freude zu bereiten... Imani lenkt ihre Probandin geschickt über die Wartezeit hinweg ab. Doch die Laborergebnisse verheißen leider keine Erlösung... Charlie büßt für ihren Fehler und bekommt dennoch Leylas Ärger zu spüren, als die sich von ihr ausgenutzt fühlt.Katrin und Tobias fahren aufs Land, um in einer Ferienhütte herauszufinden, ob ihre Ehe eine Zukunft hat. Den beiden gelingt eine aufrichtige Aussprache und beiden wird klar, woran die Beziehung wirklich krankt... Nihat ist nach dem Ostsee-Trip mit Lilly nicht mehr so versessen darauf, die Wahrheit zu erfahren. Doch dann bekommt er neue Hinweise...Fabian will wieder gemeinsam mit Sarah in der Praxis arbeiten - so wie vor seinem Unfall. Sowohl Isa als auch Alexandra fürchten schon um ihre Posten. Doch dann muss Fabian bei der Behandlung eines Patienten ernüchtert feststellen, dass er noch nicht wieder fit genug ist, um zu praktizieren. Und so wird unerwartet ein völlig neues Landarztpraxis-Team geboren. Während Isa glücklich darauf anstößt, ahnt sie nicht, was draußen mit ihrem getrennten Ehemann Daniel passiert ...Olli hat sich vorgenommen, Jessi heute einen Heiratsantrag zu machen. Dafür bittet er Sandra um Hilfe: Sie soll Jessi den Tag über ablenken, während er zu Hause alles für ein perfektes romantisches Dinner vorbereitet. Doch dabei geht einiges schief. Als Olli auch noch aus Versehen den Verlobungsring runterschluckt, will er den Antrag absagen. Er bekommt gar nicht mit, dass Jessi sein Telefongespräch mit Ben über das Thema mit anhört. Wenig später schickt sie ihm eine Videobotschaft, in der sie seinen verkorksten „Antragsversuch“ annimmt. Olli ist der glücklichste Mensch der Welt.Karla lässt sich morgens widerwillig dazu überreden, noch einen Tag zu Hause zu bleiben, da sie noch immer mit ihrem Magen zu kämpfen hat. Schon bald ist sie vom überfürsorglichen Rick genervt und lässt ihn ordentlich auflaufen. Karla hat keinen Bock, dass er sein schlechtes Gewissen wegen Nuris Trennung von Sara an ihr abarbeitet. Doch als Rick sich entschuldigt und das Thema unweigerlich auf Sascha schwenkt, nutzt Karla die Gelegenheit geschickt aus, um mehr zu erfahren. Sie hofft, sich ein besseres Bild von Sascha machen zu können. Dann wird sie aber von einem Kollegen darüber informiert, dass der Fall vom Tisch ist. Erleichtert hofft Karla, nun mit der Vergangenheit und mit Sascha abschließen zu können.