Was sind die wichtigsten Arten von ETFs?

28. März 2023, 08:26 Uhr

Weltweit sind mehr als 9.000 ETFs registriert, von denen allein an der US-Börse rund 2.700 gehandelt werden.

Index-ETFs

Sektorale ETFs

Rohstoff-ETFs

Rohstoff-ETFs, die Terminkontrakte besitzen

Um sich besser zurechtzufinden, lohnt es sich, die wichtigsten Arten von Indexfonds, je nach Anlagebereich, zu betrachten. Wenn Sie überlegen, welche ETF kaufen möchten, kann für Sie dieser ETF Guide hilfreich sein. Wir haben vor allem die folgenden drei Arten von ETF Fonds hervorgehoben.Dies sind die populärsten ETFs, die aus Aktien-ETFs bestehen, die in den wichtigsten Aktienindizes enthalten sind und die Dynamik ihrer Schwankungen nachbilden. Die wichtigsten ETFs auf den S&P 500-Index sind:● SPDR S&P 500;● iShares S&P 500 Index;● Vanguard S&P 500.Für den NASDAQ 100 Index gibt es den QQQ ETF. Es gibt auch ETFs auf wichtige globale Indizes:● Dow Jones Industrial Average;● Deutscher DAX;● Japanischer Nikkei 225;● Chinesischer Shanghai Composite und viele andere.Besonders interessant sind für die Anleger ETFs auf den S&P 500 Index . Dieser Index zeigt die gesamte Dynamik der 500 größten US-Unternehmen. Indem man in diesen Index investiert, investiert man in die US-Wirtschaft.Nach Ansicht einiger namhafter Investoren ist der S&P 500 eine ideale Anlagemöglichkeit. So hat Warren Buffett testamentarisch verfügt, dass 90 % des Vermögens, das er seiner Frau hinterlässt, in ETFs investiert werden, die auf diesem Index basieren.Der Vorteil dieses ETF ist seine traditionell gute langfristige Rendite. So stieg der S&P 500-Index über fünf Jahre um 67 % und über zehn Jahre um 205 %. Buffet berechnete, dass er, wenn er 1942 10.000 Dollar in diesen Indexfonds investiert hätte, heute 51 Millionen Dollar erhalten hätte.Wenn Sie an einen beliebigen Wirtschaftssektor denken, werden Sie höchstwahrscheinlich einen ETF-Sparplan finden, der in Unternehmen investiert, die in diesem bestimmten Bereich tätig sind. So gibt es beispielsweise Indexfonds, die sich auf Landwirtschaft, Metallurgie, Ölgesellschaften, Einzelhandel, den Finanzsektor, Pharmazeutika und eine Vielzahl anderer Bereiche konzentrieren.ETF investieren nicht unbedingt in Unternehmensaktien. So sind zum Beispiel Anlagen über Edelmetall-Indexfonds sehr beliebt. Solche ETF kaufen Gold oder Silber, und wenn der Preis des Metalls steigt, steigen auch die Anteile des Fonds.Dank dieses Mechanismus können Sie in Metalle in ETF investieren, ohne sich mit den Problemen der Lagerung von Goldbarren und der Zahlung der Differenz zwischen dem Kauf und dem Verkauf von Gold oder Silber auseinandersetzen zu müssen.ETFs können auch für Investitionen in andere Ressourcen genutzt werden. Einige von ihnen kaufen zum Beispiel Öl- und Gas-Terminkontrakte. Beispiele für solche ETF Fonds Kaufen sind● United States Oil Fund;● ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas ETF.Sie sind häufig als Gesellschaften mit beschränkter Haftung strukturiert. Diese Fonds melden das Einkommen der Anteilseigner auf dem Formular K-1 und nicht auf dem Formular 1099. Das Formular K-1 kann in der Steuererklärung schwieriger auszufüllen sein als das Formular 1099. Professionelle Steuerberater oder gut informierte Selbstvorbereiter sollten imstande sein, es korrekt auszufüllen.