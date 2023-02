Maxx macht Schluss mit den «Simpsons»

TV-News

Stattdessen konzentriert sich die Fernsehstation auf eSport.

Seit Jahren setzt ProSieben Maxx am Dienstagabend auf «Family Guy», «Die Simpsons» und «Fauturama», doch ab März wird dieses Line-Up verschwinden. Stattdessen haben die Verantwortlichen eine Dokumentationsreihe aus Australien eingekauft, die sich mit dem Thema eSports auseinandersetzt.beginnt am Dienstag, den 7. März, um 20.15 Uhr. Zum Auftakt läuft die Folge „Eine Branche im Boom“.Mit dem Internet wurden Spiele für die Hersteller immer lukrativer, eSports ist die logische Weiterentwicklung in diesem Segment. „Bereits Ende der 90er Jahre werden die ersten Esports-Events im südkoreanischen Fernsehen übertragen. Von dort aus erobert das Phänomen die ganze Welt und bringt mittlerweile Einnahmen in Milliardenhöhe. Durch die Möglichkeiten des Live-Streamings steigen immer mehr Menschen in das lukrative Geschäft ein und vor allem junge Leute wünschen sich eine Karriere im Online-Gaming“, heißt es in der Serienbeschreibung. Gleich drei Episoden werden ausgestrahlt.Um 23.00 Uhr ist die erste von insgesamt 18zu sehen. Hauke van Göns, Paul Luca Fischer und Lea Herfurtner bringen die Fernsehzuschauer auf den neusten Stand. Das Tim testet neue Spiele, schaut sich Hypes an und packt Erinnerungen an früher aus. Nach der Corona-Pandemie wird man auch wieder bei eSports-Events dabei sein und Gaming-Messen besuchen.