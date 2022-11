Starz verschlingt bei Lionsgate Milliarden

Wirtschaft

Für Restrukturierungskosten wurden im vergangenen Quartal fast zwei Milliarden US-Dollar bezahlt.

Lionsgate hat in seinem letzten Geschäftsquartal einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar eingefahren, den es auf Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit Starz und seinen internationalen Aktivitäten zurückführt. Das Film- und Fernsehstudio plante ursprünglich, eine Beteiligung an Starz zu verkaufen, hat aber signalisiert, dass es stattdessen andere Teile des Unternehmens ausgliedern könnte.Gleichzeitig hat das Unternehmen seinen internationalen Streaming-Dienst Starzplay in Lionsgate+ umbenannt. In dem Bestreben, sein Geschäft zu straffen, kündigte das Unternehmen an, sich aus Auslandsmärkten wie Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, den Benelux-Ländern, den nordischen Regionen und Japan zurückzuziehen, was mit Abschreibungen verbunden war."Diese Belastungen sind eine Anerkennung der aktuellen Marktbedingungen und der Herausforderungen in unserem Umfeld", sagte Lionsgate-CEO Jon Feltheimer in seinen Ausführungen vor Analysten nach Bekanntgabe der Ergebnisse. "Aber sie stellen auch eine Gelegenheit dar, unser Starz-Geschäft zu stabilisieren [und] die Erwartungen zurückzusetzen."