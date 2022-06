Sat.1-Filme holen den Sonntags-Film-Sieg

Quotennews

Gleich zwei Sat.1-Filme finden sich unter den drei erfolgreichsten Film-Formaten des gestrigen Abends. Kabel Eins geht unter.

Spielfilme am Sonntagabend? Es scheint noch immer zu funktionieren. Wenn sich auch RTL mitund 1,88 Millionen Zuschauern die beste private Reichweite des Tages sichert, Sat.1 ist mitund 1,49 Millionen Zuschauern verdammt nah an Köln dran. Der Streifen mit Dwayne Johnson sicherte sich 5,9 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe überzeugte mit 0,51 Millionen Umworbenen und einem Anteil von 8,4 Prozent. Im Gesamten kann sich Sat.1 hier also klar Film-Tages-Sieger nennen, in der Zielgruppe sieht es jedoch anders aus. Hier übertrumpfte ProSieben mitmit 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen sogar das RTL-Primetime-Programm. 12,3 Prozent Marktanteil sind hier ein Beleg für den bockstarken Abend in Unterföhring.Insgesamt schauten bei Joker, Harley und Co. jedoch lediglich 1,44 Millionen Zuschauer rein, wobei auch hier der Marktanteil von 5,8 Prozent kein schlechtes Abschneiden attestiert. Auf Platz drei drei der Film-Rangliste am Sonntagabend liegt erneut Sat.1. Mitsicherte sich die bunte Kugel ab 22:30 Uhr noch 0,79 Millionen Zuschauer und 0,27 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen damit bei gesamten 6,6 Prozent, die Zielgruppe blockierte noch 9,3 Prozent. RTLZWEI floppte mitin der Primetime und mitab 22 Uhr. Beide Streifen schauten 0,38 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag damit vorerst bei schlimmen 1,4, später bei 2,3 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich erst mit 0,2 Millionen Umworbenen, danach mit 0,19 Millionen. Somit ergaben sich erst 3,1 Prozent und am späteren Abend 4,9 Prozent am entsprechenden Markt.Im Dschungel dieser erfolgreichen und weniger erfolgreichen Filme gingen die beiden restlichen Folgen vonmehr oder weniger unter. Letzten Sonntag gab es «IKEA» und «Aldi», gestern «LEGO» und «McDonald's». Ab 18 Uhr schauten hier 0,41 Millionen Zuschauer zu, 0,18 Millionen konnten der Zielgruppe zugesprochen werden. Die Marktanteile lagen damit bei dünnen 2,2 und einigermaßen ordentlichen 4,3 Prozent (ZG). Zur Primetime wurde es etwas besser: Insgesamt steigerte sich das Doku-Format auf 0,55 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe hielt mit 0,27 Millionen Umworbenen die 4,3 Prozent. Insgesamt landete man bei 2,1 Prozent am gesamten TV-Markt.