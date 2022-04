«Home of Baseball»: Sport1 startet in die neue MLB-Saison

TV-News

Bis einschließlich 2026 wird Sport1 den US-Sport Baseball in die deutschen Wohnzimmer bringen. Die neue Saison startet am Donnerstag, im Free-TV wird dann auch ein deutscher MLB-Star zu sehen sein.

Am Donnerstag, 7. April, startet die neue Saison der Major League Baseball (MLB) in den USA und auch hierzulande wird der US-Sport immer prominenter. Sport1 hat sich bekanntlich die Übertragungsrechte für die neue Saison und bis einschließlich 2026 gesichert ( Quotenmeter berichtete ), am Donnerstag überträgt der Spartensender direkt auch das erste Spiel. Ab 22:05 Uhr ist das Duell der Minnesota Twins mit dem deutschen MLB-Star Max Kepler gegen die Seattle Mariners in voller Länge im kostenlosen Livestream auf sport1.de zu sehen. Im Free-TV steigt Sport1 ab 23:30 Uhr in die Übertragung ein. Als Kommentator fungiert Günther Zapf, der von Baseball-Experte Matthias Ondracek unterstützt wird.Insgesamt zeigt Sport1 mindestens 15 Livespiele im Free-TV. Neben Begegnungen der Regular Season sind auch das All-Star Game, das Home Run Derby und zwei Partien der World Series zu sehen. Auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ werden bis zu 150 Livespiele übertragen, teilweise auch mit deutschem Kommentar. Allein im April werden dort insgesamt 16 Livespiele übertragen. Am Samstag ab 19:05 Uhr gibt es dort das erste Live-Spiel zwischen den Tampa Bay Rays und den Baltimore Orioles mit Kommentator Andreas Thies zu sehen. Auf der Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra gibt es bis zu 500 Begegnungen mit US-amerikanischem Originalkommentar – entweder als Einzelabruf oder im Rahmen eines Season Pass. Sport1 überträgt die Spiele auf den Regelsendeplätzen am Mittwoch- und Sonntagabend. Der nächste Free-TV-Termin ist der 15. Mai, wenn wieder Kepler mit seinen Twins auf die Cleveland Guardians trifft.„Ich fühle mich geehrt, dass Sport1 Baseball und insbesondere die Spiele der Twins im Free-TV übertragen wird. Das ist eine große Sache für mich, aber auch für den Baseball im Allgemeinen und für die deutsche Baseballgemeinde. Ich habe den Eindruck, dass die Kinder unbedingt Baseball spielen wollen. Man muss ihnen nur die Inhalte vermitteln und sie an das Spiel heranführen“, so der Berliner MLB-Star Kepler.