Academy Awards legen Reichweite zu

US-Fernsehen

Rund 50 Prozent mehr Zuschauer verbuchte die 94. Verleihung.

Am Sonntag durfte sich die amerikanische Fernsehakademie über 15,36 Millionen Fernsehzuschauer freuen, die den Sender ABC wählten, um die von Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes moderierte Show zu sehen. Wie aus den Nielsen-Zahlen hervor geht, handelt es sich um eine Steigerung von 56 Prozent.Im Vorjahr verzeichnete die Gala, die aus der Union Station kam, lediglich 9,85 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen fuhr man damals ein Rating von 1,9 ein, nun wurden 3,2 gemessen. Die Live+Same Day-Zahlen für die 94. Oscar-Verleihung werden für den Dienstagabend erwartet.Die Oscar-Verleihung am Sonntag begann mit Beyonces Darbietung des «King Richard»-Songs "Be Alive" auf einem Tennisplatz in Compton und endete mit dem Gewinn des besten Films durch «CODA» von AppleTV+. Dazwischen nahm die Show eine unerwartete Wendung, als Laudator Chris Rock einen Witz über Jada Pinkett Smith machte, woraufhin der für den besten Darsteller nominierte (und siegreiche) Will Smith auf die Bühne ging und Rock eine Ohrfeige gab.