«Theresa Wolff»: ZDF findet Sendetermin für neuen Thüringen-Krimi

Der erste Film trägt den Titel «Home Sweet Home» und wird Anfang Oktober ausgestrahlt.

Im Oktober 2020 bestätigte das ZDF die Dreharbeiten für eine neue Krimi-Reihe am Samstagabend, die mitbetitelt ist. Nun hat der Mainzer Sender für den ersten Film mit dem 9. Oktober um 20:15 Uhr einen Sendeplatz gefunden. Die Sendung ist unter anderem mit Nina Gummich, Thorsten Merten, Kristin Suckow, Florian Bartholomäi, Roland Wolf, Kirsten Block, Lea Drinda, Peter Schneider, Sahin Eryilmaz, Malaya Stern Takeda, Antje Rau und Thiago Braga de Oliveira besetzt und spielt im Thüringischen Jena. Gummichs titelgebende Rolle stammt zwar aus der Landeshauptstadt, kehrt allerdings frisch aus Berlin in ihre Heimat zurück, um die Leitung des Instituts für Rechtsmedizin in Jena zu übernehmen.Um mehr über die Todesumstände bei Gewaltverbrechen zu verstehen, recherchiert sie dabei auch über das Leben der Opfer. Schon in ihrem ersten Fall, eine Wasserleiche, gerät sie dadurch mit dem zuständigen Ermittler und alteingesessenen, erfahrenen Jenaer Kriminalhauptkommissar Robert Brückner (Merten) aneinander. Wolff begleitet die Ermittlungen getreu ihrem Motto: „Nur wer das Leben kennt, kann den Tod verstehen.“ Schnell stellt sich allerdings heraus, dass Wollf ihrer ersten Leiche nicht ganz unbefangen gegenübersteht, denn sie ist die Ehefrau von Uniklinikarzt Dr. Steffel Köhler (Bartholomäi), der Wolffs erste Jugendliebe ist.Regie für den Film «Home Sweet Home» führte Franziska Buch, das Drehbuch schrieb Peter Dommaschk und Ralf Leuther. Kirsten Ellerbrake fungierte als Producerin, Tanja Ziegler von Ziegler Film war für die Produktion verantwortlich. Matthias Pfeifer hatte die ZDF-Redaktion. Der Film ist vorab am 2. Oktober ab 10:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.