«Love Island» muss ohne «Aftersun»-Talk auskommen

TV-News

Ende August gibt es Neues aus den «Benz-Baracken». Außerdem baut RTLZWEI ab der kommenden Woche den Wochenbeginn in der Primetime etwas um.

Wenn am 30. August die neue-Staffel loslegt, beginnt für die Programmplaner von RTLZWEI eigentlich eine stressfreie Zeit, schließlich hat das Kuppel-Format von sonntags bis freitags seinen festen Platz in der Primetime ab 22:15 Uhr. Dennoch macht man sich in Grünwald in diesem Spätsommer noch etwas Arbeit, denn man verzichtet auf die Ausstrahlung des anschließenden Talk-Formats, der im vergangenen Jahr und in diesem Frühjahr bei RTLZWEI linear ausgestrahlt wurde. Ob der Talk online veranstaltet wird, ist nicht bekannt. Eine Quotenmeter-Anfrage wurde bislang noch nicht beantwortet.Was das Vorprogramm von «Love Island» betrifft, dürfen sich die Zuschauer dienstags auf neue Folgen vonfreuen, die um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es wie aktuell bei «Kampf der Realitystars» und «Hartes Deutschland». Am Freitag gibt es den dritten Spielfilm der Action-Reihe «The Fast and The Furious – Tokyo Drift».Derzeit gibt es für die Programmplaner auch noch etwas Arbeit, denn die neue Doku-Soapperformte an den vergangenen beiden Dienstag nicht gut und holte in der Zielgruppe nur 3,6 und 3,1 Prozent. Daher muss sich die Reportage-Reihe vom 20:15-Uhr-Sendeplatz verabschieden und wird auf 22:15 Uhr geschoben. Das dort ansässige, das mit alten Folgen auf Sendung ist, wird dementsprechend zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Sogar ganz aus dem RTLZWEI-Programm verschwindet, das erstmals 2019 auf Sendung war. Diesmal erreichte die Sendung nur unterirdische 2,5 Prozent in der Zielgruppe, zu wenig. Fortan sind am Montag um 22:15 Uhr-Wiederholungen zu sehen.