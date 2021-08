«Die Job-Touristen»: ProSieben schickt Promis in Ausbildungsberufe

TV-News

Laura Karasek bei der Berliner Polizei, Riccardo Simonetti bei der Würzburger Feuerwehr oder Mario Basler in einem Frankfurter Schlosshotel – diese Jobs warten in der neuen Dokutainment-Reihe auf ProSieben.

Die Unterföhringer TV-Station ProSieben hat für den 16. September um 20:15 Uhr den Start einer neuen dreiteiligen Dokutainment-Reihe angekündigt, in der prominente Kandidaten ihren luxuriöses Leben im Glanz der Fernsehwelt hinter sich lassen müssen und bei klassischen Ausbildungsberufen handanlegen müssen. Die Sendung ist mitbetitelt und zeigt Bülent Ceylan, Riccardo Simonetti, Axel Stein, Simon Gosejohann, Laura Karasek und Jasmin Wagner im Polizeiausbildungszentrum Berlin Spandau. Außerdem treten Ceylan, Karasek und Simonetti zusammen mit Sandy Mölling, Bastian Bielendörfer und Rúrik Gíslason ihren Dienst in der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg an.Für den dritten Ausbildungsplatz geht es für Karasek, Gosejohann und Simonetti nach Frankfurt ins Schlosshotel Kronberg, wo sie gemeinsam mit Marco Schreyl, Panagiota Petridou und Mario Basler Gastfreundschaft unter Beweis stellen müssen. In den Ausbildungsprogrammen der Polizei, der Feuerwehr und eines Hotelbetriebes lernen die jeweiligen sechs Prominenten die Herausforderungen des Arbeitsalltags kennen und entdecken, welche spezifischen Anforderungen sich hinter den einzelnen Berufen verbergen.Neugier und Spaß sollen dabei aber nicht zu kurz kommen, denn für den Ernst bei der Arbeit sorgen die Profis, die die Arbeit der «Job-Touristen» überwachen. Diese müssen Challenges durchlaufen, deren Ergebnisse dann bewertet werden. Die Profis entscheiden, welcher Star sich in seinem Ausbildungsprogramm am besten schlägt. Am Ende wird dann der „Jahrgangsbeste“ gekürt. Das Format basiert auf dem französischen Original «Les Touristes» und wird hierzulande von der Red Seven Entertainment produziert. ProSieben zeigt die Show in drei Folgen immer donnerstags ab 20:15 Uhr.