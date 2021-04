«Tonis Welt» verbessert sich leicht

Quotennews

Die neue Serie «Tonis Welt» präsentiert sich bisher bei VOX durchaus brauchbar, musste jedoch in Woche zwei etwas an Zuschauern einbüßen.

Vom guten Auftakt mit 1,37 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren war in Woche zwei nicht mehr allzu viel übrig, wenn man auch nach wie vor noch im grünen Bereich lag. In Woche drei präsentierten sich die Folgen fünf und sechs mit etwas verbesserten Zuschauerwerten von 1,17 und 1,26 Millionen Zuschauern insgesamt. Auch die Marktanteile stiegen demnach auf 3,8 und 4,3 Prozent. Ebenfalls verbessern konnte sich das Format in der Zielgruppe, hier erreichte man gestern in der Primetime zunächst 0,4, in der nächsten Folge 0,42 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile belaufen sich hier auf 5,2 und 5,3 Prozent.Sorgen muss man sich bei VOX wohl also keine machen. An die Ergebnisse vom Auftakt kommt man noch nicht heran, doch der Trend zeigt wieder nach oben. Der gestrige Tag war für den Sender auch im Nachmittagsprogramm erfolgreich, denn das Back-Formatkonnte sich mit 8,5 Prozent Marktanteil (0,16 Millionen Zuschauer) in der Zielgruppe über einen Staffel-Rekord freuen. Insgesamt landete man bei 0,33 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,4 Prozent.Bis in die Primetime steigerte jedes Format nach «Allererste Sahne» sukzessive die Zuschauerzahl. Ab 17:00 Uhr landetebei 0,6 Millionen und 0,18 Millionen aus der Zielgruppe (Marktanteile: 5,1 / 7,9 Prozent). Im Anschluss sorgtefür 0,76 Millionen Zuschauer, wobei sich die Zielgruppe auf 0,27 Millionen steigerte (Marktanteile: 4,4 / 8,1 Prozent). Direkt vor der Primetime steigerteschließlich das Interesse auf 1,09 Millionen Gesamtzuschauer, aus der Zielgruppe waren mittlerweile 0,31 Millionen dabei (Marktanteile: 4,4 / 5,6 Prozent).