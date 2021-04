«Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter»: Neue Hunde-Doku-Serie für RTL

TV-News

Seit dem 22. April produziert Mina TV im Auftrag von RTL eine sechsteilige Doku-Reihe mit Hundeprofi Martin Rütter. Im Zentrum sollen Hunde stehen, welche es schwer haben aus dem Tierheim zu kommen.

Die neue Dokuserie bei RTL soll den Titeltragen und wird aktuell bereits von Mina TV produziert. Aus der Pressemitteilung von RTL geht hervor, dass aktuell über 75.000 Hunde jährlich aus deutschen Tierheimen eine neue Familie finden, viele jedoch nicht vermittelt werden können. Grund dafür sind oft gesundheitliche Einschränkungen oder das Verhalten der Tiere. Um diese schweren Fälle soll sich das sechsteilige Doku-Format explizit drehen.Unterstützt wird die Produktion von Martin Rütter, laut RTL Deutschlands Hundeprofi Nummer eins. Die Serie ist für RTL geplant, ein Sendetermin ist jedoch noch nicht bekannt. In den sechs anstehenden Folgen möchte RTL die Zuschauer auf eine tierische Heldenreise mit besonderen Hunden mitnehmen. Mit Hilfe von vielen Trainingsstunden und besonderer Vorgehensweise möchte Rütter mit seinem Team zeigen, wie selbst die schwersten Fälle den Weg aus dem Tierheim in ein neues glückliches Zuhause beschreiten können.Besonders hoffnungslose Fälle solle so unter Zutun des Deutschen Tierschutzbundes aus verschiedenen Tierheimen ausgewählt werden und mit zwei DOGS Coaches in liebenswerte Vierbeiner gewandelt werden. Die Tiere sollen so eine größere Chance auf ein neues Leben bekommen. Redaktionell verantwortlich sind Simone Brockmann und Malte Kruber, die Leitung hat Markus Küttner.