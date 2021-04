Wie steht es um Joko und Klaas?

Quotenmeter.FM

Am Dienstag startete die fünfte Staffel von «Joko und Klaas gegen ProSieben» beim Unterföhringer TV-Sender.

In Deutschland startete am Dienstag die fünfte Staffel der ProSieben-Unterhaltungsshow «Joko und Klaas gegen ProSieben», in der Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren „Arbeitgeber“ antreten. In sieben Spielrunden und einem Finalspiel kämpft das Duo um einen 15-minütigen Sendeplatz.Diese 15 Minuten wurden aufgrund des Gewinns auch am Mittwoch genehmigt. Allerdings überlegten sich die Produktionsfirma Floria TV – das Unternehmen hinter der Show – und der Sender ProSieben eine besondere Aktion: Zwischen 20.15 und 03.00 Uhr wurde die Schicht der Pfleger eines Krankenhauses dargestellt. Diese Aufzeichnung erzeugte eine große mediale Reichweite, selbst RTL und arte gratulierten dem Unterföhringer Fernsehsender.Fabian Riedner und Felix Maier haben sich auch einen großen Teil der mehrstündigen Sendung angesehen. Auch sonst verfolgen die Beiden die Projekte von Joko und Klaas und nehmen in der 601. Ausgabe von Quotenmeter.FM zu diesem und anderen Themen Stellung. Viel Spaß beim Hören.