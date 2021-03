«Mission: Impossible 7» mit «Sherlock»-Star Mark Gatiss

Kino-News

Außerdem sind Cary Elwes und Rob Delaney an Bord.

Der Cast vonwird immer größer: Regisseur Christopher McQuarrie gab am Donnerstag via Instagram bekannt, dass die Schauspieler Cary Elwes («Stranger Things»), Indira Varma («Game of Thrones»), Rob Delaney («Catastrophe»), Charles Parnell («The Last Ship») und Mark Gatiss («Sherlock») zu dem Tom-Cruise-Spionagethriller gestoßen sind, der bis 2020 und 2021 inmitten der Pandemie gedreht werden soll.Die Darsteller gesellen sich zu einem bereits beachtlichen Ensemble, darunter die wiederkehrenden Stars Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Angela Bassett und Henry Czerny, sowie die Neuzugänge Pom Klementieff («Guardians of the Galaxy»), Hayley Atwell («Captain America: The First Avenger»), Shea Whigham («Perry Mason») und Esai Morales («Titans») - der letztes Jahr Nicholas Hoult als Bösewicht des Films ersetzte.Im Dezember sorgte Cruise für internationale Schlagzeilen, als eine Aufnahme ihn zeigte, wie er die Crewmitglieder von «Mission: Impossible 7» anschrie, weil sie die COVID-19-Produktionsprotokolle verletzt hatten.