«The Masked Singer»-Finale: Joko rätselt mit

TV-News

Sieben Tage vor dem Start der neuen «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Staffel ist Joko Winterscheidt am Dienstag in der Primetime zu sehen.

Im Halbfinale am vergangenen Dienstag haben wohl viele Fans des ProSieben-Erfolgsdamit gerechnet, dass sie Joko Winterscheidt in die Augen schauen würden, als der Monstronaut seine Maske fallen ließ. Stattdessen bekamen die Zuschauer Thore Schölermann zu Gesicht – und eben nicht das Sendergesicht. Dieses sehen sie am morgigen Dienstag, 23. März, im großen Finale von «The Masked Singer» – wie immer moderiert von Matthias Opdenhövel – den gesamten Abend und völlig unmaskiert, denn Joko gesellt sich zu Ruth Moschner und Rea Garvey ans Rate-Pult.„Meine Enttäuschung darüber, dass ich nicht der Monstronaut bin, ist nach wie vor riesig. Umso mehr bin ich gespannt, ob ich unter einem der anderen Kostüme stecke", sagt Winterscheidt. Am Ende der Sendung wird er es wissen, denn dann sind sämtliche Hüllen gefallen und das Publikum weiß, wer sich unter den Maskeraden des Dinosauriers, des Flamingos, des Leopards und der Schildkröte verbergen.ProSieben-Zuschauer können sich somit am Dienstag schon mal an Joko Winterscheidt gewöhnen, denn nach dem «The Masked Singer»-Finale heißt es ab der kommenden Woche auf dem gleichen Sendeplatz. Wer in der ersten Sendung am 30. März im Namen der roten Sieben antritt, steht bereits fest. So treten Jenke von Wilmsdorff, Karoline Herfurth, Nadja Benaissa und Jan Delay gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an.