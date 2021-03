«The Voice Kids» lässt deutlich nach

Quotennews

Nachdem man in der vergangenen Woche bei «The Voice Kids» einen Aufwärtstrend einläutete erschrecken die Ergebnisse von dieser Woche sichtlich.

Bei Sat.1 und der Gesangsshowmuss man wohl akzeptieren, dass man nicht wirklich Fisch oder Fleisch präsentiert. Gestartet war man Ende Februar sehr gut mit über 2 Millionen Zuschauern und 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (1,004 Millionen Zuschauer). Dann fielen die Zahlen auf bedenkliche Werte, doch in der vergangenen Woche schien man das Ruder wieder herumreisen zu können, denn man konnte zum 13. März 2,14 Millionen Zuschauer verbuchen, was einen gesamten Marktanteil von 6,8 Prozent ausmachte und vor allem in der Zielgruppe war man mit 1,01 Millionen und 12,9 Prozent wieder voll im Soll.Dieser Trend sollte sich jedoch offensichtlich nicht fortsetzten, denn am gestrigen Samstagabend ist man zurück am Boden der Tatsachen. 1,71 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von nur 5,5 Prozent bilden den bisher schlechtesten Wert der Staffel und auch die Zielgruppe kann dies in dieser Woche nicht kompensieren. Hier schalteten lediglich 0,73 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ein, womit der Marktanteil in der Zielgruppe erstmals in der neuen Staffel mit 9,3 Prozent unter die 10-Prozent-Marke fällt.Somit ist nun wohl klar, dass man bei «The Voice Kids» auch nach dem Sendeplatz-Wechsel sichtlich Probleme hat, davon sprechen, dass man gar dem schwächelnden «DSDS» eine Konkurrenz sein könnte, wird nun wohl auch niemand mehr. Es bleibt nun lediglich abzuwarten, ob die Ergebnisse aus dieser Woche erneut nur ein Zwischentief waren oder, ob es um das Sat.1-Format wirklich so schlecht bestellt bleibt.