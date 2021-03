Blockbuster-Battle

Zweimal Fantasy und einmal Science-Fiction stehen sich in diesem Battle gegenüber. Kann der junge Harry Potter gegen die geballte Manneskraft von Dwayne Johnson und Michael Fassbender bestehen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht in diesem Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDB User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter, dass er – wie seine Eltern – ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zaubererschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley und Hermine Granger an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln. Der Auftakt eines popkulturellen Phänomens, das im 21. Jahrhundert seines gleichen sucht.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Michael Fassbender, Marion Cotillard und Jeremy Irons in einer bildgewaltigen Videospiel-Adaption: Der Verbrecher Callum Lynch wird von der Forscherin Sophia vor der Vollstreckung der Todesstrafe befreit. Im Gegenzug muss er im Animus-Projekt mitwirken, das ihn die Erinnerung seines Ahnen Aguilar – ein Auftragsmörder zu Zeiten der spanischen Inquisition – erleben lässt. Er eignet sich Fähigkeiten an, um in der Gegenwart gegen einen der mächtigsten Geheimbünde zu kämpfen. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik zum Film: „«Assassin's Creed» greift weder den Verstand, noch das Spaßzentrum gekonnt an, sondern verharrt starr im unästhetischen Schatten der mürrischen Belanglosigkeit.“Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDB User Rating: 6