«Der Staatsanwalt»: ZDF dominiert den Freitagabend

Quotennews

Der Freitagabend-Krimi im ZDF sorgte dafür, dass sich das Zweite über die meisten Zuschauer des Tages freuen durfte. Ja, man lag auch deutlich vor der Tagesschau um 20 Uhr.

Das ZDF fährt in der aktuellen Zeit Quoten-Siege nach Belieben ein. So auch geschehen am gestrigen Freitagabend mit einer neuen Folge. Die spannende Folge «Spiel mit dem Feuer» um einen sehr persönlichen Mordfall für Oberstaatsanwalt Freitag, gespielt von Michael Roll, spielte dem ZDF kurzerhand 6,32 Millionen Gesamtzuschauer ein. Tagesbestwert. Mit diesen über 6 Millionen Zuschauern belegte das Zweite in der Primetime 19,3 Prozent des Marktes. Bei der jüngeren Zuschauerschaft bewegte man sich mit 0,58 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,2 Prozent zwischen Fisch und Fleisch und muss das Ergebnis schlicht so hinnehmen.Möchte man dieses Ergebnis zum gestrigen Freitag ansatzweise vergleichen verbleibt einem nur dieum 20:00 Uhr. Diese konnte sich mit 5,45 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren ein sehr gutes Ergebnis erspielen, jedoch ist man immer noch weit entfernt vom ZDF gewesen. Blickt man auf die Ergebnisse der jüngeren Zuschauer, so konnte «Der Staatsanwalt» zwar keine Siege feiern, jedoch ist diese Zielgruppendefinition für die öffentlich-rechtlichen Sender sowieso eher unwichtig.Das beste Ergebnis des Tages in dieser genannten Zielgruppe konnte sich RTL mitund 1,39 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sichern. Mit diesen Zahlen ergab sich eine Einschaltquote von 19,9 Prozent für RTL. Nach der Primetime sorgtefür noch 4,62 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,5 Millionen Jüngere. Daher ergaben sich ab 21:15 Uhr Marktanteile von 14,7 und 6,2 Prozent. Das die jüngeren Zuschauer jedoch durchaus auch ZDF schauen zeigten später am Abend dieund das. Für Welke gingen die zwischenzeitlich gesunken Zahlen im Gesamten auf 4,48 Millionen und einen Marktanteil von 17,7 Prozent zurück. Bei den jüngeren Zuschauern bot man 1,09 Millionen Zuschauern den Bestwert an diesem Tag im ZDF. Böhmermann schloss den Abend dann mit noch 2,19 Millionen Zuschauern, davon 0,82 Millionen Jüngere. Die Marktanteile sanken auf 10,5 und immer noch starke 13,6 Prozent.