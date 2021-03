Primetime-Check

Der Freitagabend bot von Schule über Tanz bis Weltall nahezu alles, was man sich für einen TV-Abend zur Auswahl wünschen kann. Film, Serie oder Show – was lieferte am besten ab?

Im Ersten verschob sich die Primetime um 20 Minuten, da man um 20:15 Uhr mit der Sondersendungein Nachrichten-Spezial sendete. Diese sorgte beim Ersten für 4,34 Millionen Zuschauer, zwischen 14 und 49 waren davon 0,83 Millionen. Dies brachte dem Ersten Deutschen Fernsehen einen Gesamtmarktanteil von 13,3 Prozent und 10,4 Prozent am jüngeren Markt. Danach ging es im Ersten mit der TV-Komödieweiter. Die Einschaltzahlen fielen auf 4,2 Millionen Zuschauer im Gesamten und 0,48 Millionen Junge, daher ergaben sich Marktanteile von 13,2 und 6 Prozent. Im direkten öffentlich-rechtlichen Duell gab es im Zweiten eine neue Folge. Ganze 6,32 Millionen Zuschauer im Gesamten, davon 0,58 Millionen aus der genannten Altersgruppe, schalteten den Krimi ein, es lief also gewohnt gut. In Marktanteilen gesprochen belegte das ZDF daher 19,3 Prozent des gesamten Marktes und 7,2 Prozent bei den jüngeren Zuschauern.Sender RTL ließ die Promis in einer neuen Ausgabeüber das Parkett wedeln, und das erfolgreich. Man erntete starke 1,39 Millionen Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe, insgesamt mit dabei waren 4,17 Millionen. Somit belegte RTL in der Primetime 15,9 Prozent am Gesamtmarkt und sehr gute 19,9 Prozent am Zielgruppenmarkt. Während die einen tanzen dürfen, mussten andere die Schulbank drücken, wobei sich in dieser Ausgabe vonein guter Zweck versteckte. Mockridge feierte in seinem «Umwelt Spezial» die Waldrekord-Woche von Sat.1 und so gab es kein Geld zu gewinnen, sondern Unterstützung für die Umwelt. Das Motto ging teilweise auf und so konnten sich Sender und Moderator über 1,2 Millionen Zuschauer freuen, davon 0,72 Millionen Jüngere. Es ergaben sich demnach Marktanteile von dünnen 4 Prozent im Gesamten und guten 9,2 Prozent in der Zielgruppe.ProSieben, RTL ZWEI und VOX setzten an diesem Freitagabend auf einen Spielfilm. Die rote Sieben erspielte sich mit dem Sci-Fi-Knaller0,96 Millionen Gesamtzuschauer und blockierte somit nur 3,5 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe kam der Christopher Nolan-Streifen immerhin auf 0,48 Millionen Zuschauer und somit 6,6 Prozent Marktanteil. Auf RTL ZWEI war es da, mit, schon etwas weniger spannend, wenn auch nicht weniger unterhaltsam. Vor den Bildschirmen dabei waren 1,12 Millionen Gesamtzuschauern und 0,44 Millionen Zielgruppenzuschauer. In Marktanteilen gesprochen reichte es mit dem Film zur Primetime für 3,5 Prozent des Marktes, in der Zielgruppe kam man auf nur 5,5 Prozent.VOX gab mitseine Einsendung an den Film-Freitag ab. Die Sci-Fi-Action bescherte dem Sender 0,93 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren im Durchschnitt, aus der werberelevanten Zielgruppe waren hier 0,35 Millionen Zuschauer vertreten. In Marktanteilen gesprochen sorgten diese Zahlen für 3 Prozent Marktanteil am Gesamtmarkt, sowie 4,4 Prozent am Zielgruppenmarkt. Bei Kabel Eins schalteten 0,88 bis 1,09 Millionen Zuschauer fürin einer Doppelfolge ein. In der Zielgruppe waren es davon dann 0,27 und 0,41 Millionen Zuschauer. Die Anteile von 2,7 und 3,6 Prozent gesamt, sowie 3,4 und 5,1 Prozent in der Zielgruppe setzen dürften kein Freudenfest beim Sender auslösen, sind aber auch nicht schrecklich schlecht.