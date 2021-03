Sally Field macht bei Lakers-Serie mit

US-Fernsehen

Die noch unbetitelte Serie konnte den Film- und Serienstar Field an sich binden.

Der Fernsehsender HBO sicherte sich die Dienste von Film- und Serienstar Sally Field, die in der fiktionalen Serie über die Los Angeles Lakers in den 1980er vor der Kamera stehen wird. Field wird die Rolle der Jessie Buss übernehmen, der Mutter des Lakers-Besitzers Jerry Buss, der von John C. Reilly gespielt wird. Als junge, alleinerziehende Mutter vermittelte Jessie ihrem Sohn die Liebe zu Mathe, Geld und guter Laune. Jahrzehnte später ist ihr Sohn ein erfolgreicher Geschäftsmann - aber er wendet sich an sie als vertraute Beraterin und Buchhalterin.Erst kürzlich wurde bekannt, dass Adrien Brody als Lakers-Coach Pat Riley in die Serie einsteigen wird. Neben Field, Brody und Reilly spielen in der Serie mit: Jason Clarke als Jerry West, Quincy Isaiah als Magic Johnson, Solomon Hughes als Kareem Abdul-Jabbar, Gaby Hoffmann als Claire Rothman, Hadley Robinson als Jeanie Buss, DeVaughn Nixon als Norm Nixon, Molly Gordon als Linda Zafrani, Rob Morgan als Earvin Johnson Sr, Spencer Garrett als Chick Hearn, Kirk Bovill als Donald Sterling, Delante Desouza als Michael Cooper, Stephen Adly Guirgis als Frank Mariani, Tamera Tomakili als Earletha 'Cookie' Kelly, und Joey Brooks als Lon Rosen.Das Format basiert auf dem Sachbuch „Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s“. Max Borenstein fungiert als Autor und ausführender Produzent.