«The Masked Singer»: Fast dreieinhalb Millionen Zuschauer

Quotennews

Die Musikshow des Senders ProSieben dominierte einmal mehr den Dienstagabend. Bislang ist dies die zweiterfolgreichste Staffel.

Der Fernsehsender ProSieben strahlte am Dienstag die fünfte von insgesamt sechs Episoden vonaus. Das Halbfinale der vierten Staffel erreichte dieses Mal 3,47 Millionen Fernsehzuschauer und 12,2 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche wurden 3,23 Millionen Zuschauer gemessen. Um der Show mehr Spannung zu verleihen, wurden am Dienstag gleich zwei Stars demaskiert. Dieses Mal mussten Thore Schölermann und Guildo Horn ihr Gesicht zeigen.Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die ProSieben-Show 2,00 Millionen Zuschauer und 25,2 Prozent. Schon in den Vorwochen schloss man mit hervorragenden Werten ab. Die vierte Folge, die in der vergangenen Woche gezeigt wurde, kam auf 1,87 Millionen junge Zuschauer und einen dazugehörigen Marktanteil von 23,8 Prozent.Danach folgte ein weiteres, welches 1,87 Millionen Zuschauer unterhielt. Mit 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man zufrieden, bei den jungen Leuten standen 22,7 Prozent auf der Uhr.verbuchte 12,2 Prozent, die Zielgruppen-Reichweite fiel von 0,95 auf 0,37 Millionen. Insgesamt verfolgten 0,55 Millionen Zuschauer die Fernsehshow.