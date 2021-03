«5 Gold Rings»: Auch die Rückkehr geht schief

Quotennews

Um «5 Gold Rings» stand es bei Sat.1 bisher nie gut. Erst war man unter der Woche aus dem Programm gefallen, danach komplett. Nun wollte der Sender zumindest am Samstagnachmittag zurückkommen.

Im Februar des laufenden Jahres warmit Moderator Steven Gätjen komplett aus dem Programm von Sat.1 verschwunden. Doch die oft zitierte zweite Chance bekommt bei Sat.1 auch die Show um die gelben Ringe. Man hatte sich bei den Programmplanern überlegt, ein Comeback mit Promi Special gibt den Kick-Off für eine neue erfolgreiche Zeit bei «5 Gold Rings». Ja, hatte man gedacht.Die Realität ist leider eine komplett andere, denn das Promi Special schaffte es in der Freitagabend-Primetime gerade einmal auf 0,99 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren, davon nur 0,44 Millionen aus der jüngeren Zielgruppe. Die Marktanteile von 3,3 und 5,5 Prozent sprechen hier für sich. Der gelungene Re-Start ging also schon einmal in die Hose. Danach wollte man mit zwei Folgen im Samstagnachmittagsprogramm gefallen, doch auch hier blieben die Zuschauer eher fern. Am 6. März, also direkt nach dem Promi Special spielte sich Begeisterung zwischen 0,33 und 0,32 Millionen Zuschauern ab, in der Zielgruppe wurde es dann mit 0,08 und 0,05 Millionen Zuschauern extrem düster. Auch hier kann man die Marktanteile von 2,1 und 1,8 Prozent im Gesamten und 2,4 und 1,4 getrost für sich selbst sprechen lassen.Doch vielleicht hat man bei «5 Gold Rings» ja nur eine Woche Anlauf gebraucht und kann am zweiten Samstag besser gefallen. Na ja, nicht wirklich. In Woche zwei, also am gestrigen Samstag, dem 13. März, konnte man ab 16:00 Uhr immerhin 0,37 Millionen, also etwas mehr Zuschauer vor die Bildschirme bewegen und so für einen Marktanteil von 2,1 Prozent sorgen. Die Zielgruppe bleibt jedoch weiterhin in den dunklen Bereichen bei 0,08 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49, sowie 1,8 Prozent Marktanteil. Um 17:00 Uhr steigerte sich die zweite Folge dann etwas auf 0,44 Millionen Gesamtzuschauer und 0,15 Millionen Zielgruppenzuschauer. Immerhin landete man hiermit also bei 2,3 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und schmeichelhaften 3,4 Prozent am Zielgruppenmarkt. Ist man an dieser Stelle also vollkommen überschwänglich, kann man von einem minimalen Aufwärtstrend sprechen, jedoch ist klar, diese Zahlen sind nach wie vor desaströs für einen Samstagnachmittag sind.