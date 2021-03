«Love Island»: Nach dem Start mit klassischer Talfahrt

Quotennews

Neuer Sendeplatz, schwächere Quoten: Dennoch können die Verantwortlichen beruhigt sein.

Am Montag startete die neueste-Staffel bei Grünwalder Sender RTLZWEI , der nun Mallorca gegen Teneriffa eintauschte. Mit 0,98 Millionen Zuschauern startete die fünfte Runde mit einer höheren Reichweite als noch vor einem halben Jahr. Ende August wurden 0,86 Millionen Zuschauer eingesammelt. Am 1. September waren 0,60 Millionen Zuschauer dabei, nun verbuchte der Sender 0,64 Millionen.Die zweite Folge der Frühjahrsstaffel verzeichnete einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Das wilde Treiben von Greta, Kathi, Livia, Dennis, Breno und Co. sorgte für 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich auf erfreuliche sieben Prozent. Im Anschluss an die 90-minütige Show wiederholte RTLZWEI, das auf 5,2 Prozent Marktanteil kam. Die Sendung verbuchte 0,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Um 20.15 Uhr sendete RTLZWEI. Dieses Mal stand die 59-jährige Gudrun im Mittelpunkt, die vor fünf Jahren einen Fuß verloren hat. 1,25 Millionen Zuschauer wollten ihre Geschichte sehen, der Marktanteil lag bei 4,0 Prozent. Mit 0,64 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 7,5 Prozent Marktanteil ein.