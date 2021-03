«Die Rote Kugel» rutscht endgültig in den roten Bereich

Quotennews

In der Vorwoche hielt sich der Sender zumindest auf dem Gesamtmarkt noch einigermaßen gut. Doch nun fiel auch hier die Quote schwach aus.



Am gestrigen Abend ging die VOX-Spielshowbereits in die dritte Runde. Der Hundeprofi Martin Rütter moderiert die Quizshow, in denen die Kandidatenpaare bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Doch bereits in der Vorwoche schwächelte die zweite Ausgabe und fiel auf 1,20 Millionen Fernsehnende und annehmbare 3,9 Prozent Marktanteil zurück. Besonders gravierend war der Rückgang bei den 0,35 Millionen Umworbenen, wo nur noch maue 4,3 Prozent Marktanteil auf dem Papier standen.In dieser Woche gelang es dem Sender auch auf dem Gesamtmarkt nicht mehr ein akzeptables Niveau zu halten, stattdessen fielen die 0,92 Millionen Zuschauer auf eine niedrige Quote von 2,9 Prozent zurück. Auch in der Zielgruppe war mit 0,26 Millionen Jüngeren ein neuer Tiefpunkt erreicht. Hier kam der Sender nicht über miese 2,9 Prozent Marktanteil hinaus. Zwei Episoden vonlagen im Anschluss bei ernüchternden 1,5 sowie 2,6 Prozent. Auch bei den Umworbenen wurden mickrige 1,6 und später schwache 3,6 Prozent gemessen.Statt «Den Wollnys» sendete RTLZWEI in dieser Woche die Dokusoap. Mit 0,97 Millionen Fernsehenden stand hier ein gutes Ergebnis von 3,1 Prozent auf dem Papier. Die 0,44 Millionen Werberelevanten schafften es mit 5,1 Prozent Marktanteil knapp über den Senderschnitt. Dererhöhte ab 22.45 Uhr mit 0,50 Millionen Zuschauer auf eine hohe Quote von 3,5 Prozent. Im Gegensatz dazu sank der Marktanteil bei den 0,17 Millionen Jüngeren auf einen passablen Wert von 4,3 Prozent.