«Family Guy» enttäuscht mit Disney-Special

Quotennews

Am Dienstagabend stand eine ganz besondere Folge auf dem Programm.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx strahlte am Dienstag um 20.15 Uhr eine neue-Folge aus, die von gleich drei Regisseuren stammte. Dominic Bianchi, Greg Colton und James Purdum setzten die Geschichte „Disney: Die Neuauflage“ um, die von Kirker Butler geschrieben wurde. Die 333. Episode zeigt die Griffins in drei verschiedenen Variationen.0,13 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten den Spaß, der in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits am 20. Oktober 2019 Premiere feierte. Mit 0,4 Prozent Marktanteil können die Programmverantwortlichen bei ProSieben Maxx nicht zufrieden sein, allerdings ist die komplette 18. Staffel bereits seit Ende Januar bei Netflix verfügbar.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte sich ProSieben Maxx 0,10 Millionen Zuschauer. Mit 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag man unter dem Senderschnitt. Die Dienstagsfolgen von «Family Guy» laufen bereits seit Monaten nur noch mit schlechten Werten.