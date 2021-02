Das Erste: «Väter allein zu Haus» gewinnt Zuschauer hinzu

Quotennews

Doch trotz der Reichweitensteigerung fielen die Quoten weiterhin nicht besonders gut aus.



Am gestrigen Abend lief im Ersten mit der Komödieder vierte Teil der TV-Reihe. In der Woche zuvor hatte der vorherige Teil nur für einen akzeptablen Marktanteil von 9,5 Prozent bei 3,04 Millionen Fernsehenden gereicht. Bei den 0,51 Millionen Jüngeren kam eine solide Quote von 6,2 Prozent zustande. Mit der neuen Ausgabe erhöhte sich die Reichweite auf 3,31 Millionen Menschen. Somit schalteten nur bei der ersten Folge mehr Zuschauer ein. Der Marktanteil lag mit soliden 9,8 Prozent jedoch weiterhin unter dem Senderschnitt. Die Zuschauerzahl der Jüngeren verharrte konstant zur Vorwoche bei 0,51 Millionen. Die Quote sank hier auf einen annehmbaren Wert von 5,6 Prozent Marktanteil.Für dieinteressierten sich im Anschluss noch 2,47 Millionen Fernsehende. Somit kam der Sender hier nicht über einen mäßigen Marktanteil von 8,1 Prozent zurück. Auch bei den 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen verschlechterte sich die Quote auf maue 4,5 Prozent. Die Wiederholung deshielt nur noch 1,83 Millionen Krimifans vor dem Bildschirm, woraus niedrige 7,8 Prozent Marktanteil resultierten. Die 0,24 Millionen Jüngeren fielen sogar auf einen schwachen Wert von 3,3 Prozent zurück.Am Nachmittag war diezunächst mit dem 10 km Rennen der Männer im Programm. Bei 1,96 Millionen Fernsehenden wurden hier gute 14,7 Prozent Marktanteil erreicht. Bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine solide Quote von 6,4 Prozent gemessen. Das Mannschaft-Skispringen der Damen holte ab 17.15 Uhr bei 2,18 Millionen Zuschauern eine gute Sehbeteiligung von 12,6 Prozent. Bei den 0,25 Millionen Jüngeren verbesserte sich die Quote auf 6,8 Prozent.