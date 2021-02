Blockbuster-Battle

Am Sonntag kommt es gewissermaßen wortwörtlich zu einem Schlagabtausch, denn mit Andonis Creed gehen Tonya Harding und Pennywise in den Ring. Wer geht als Sieger hervor?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)In der Kleinstadt Derry verschwinden immer wieder Menschen - Erwachsene, aber auch Kinder. Einige Jugendliche sind alarmiert, als ihnen immer wieder ein gruseliges Geschöpf in Form des Clowns Pennywise erscheint. Sie finden heraus, dass Es in den Kanälen unter der Stadt lebt und seit Jahrhunderten sein Unwesen treibt. Die Teenager beschließen, Pennywise den Garaus zu machen. Inszeniert hat das Remake des Stephen-King-Klassikers der Argentinier Andrés Muschietti.Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Mit viel schwarzem Humor erzählt «I, Tonya» die unglaubliche, aber wahre Geschichte der Eiskunstläuferin Tonya Harding, um die sich einer der größten und verrücktesten Skandale der Sportgeschichte spannt. Ihr Name wird für alle Zeiten mit dem Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan in Verbindung bleiben, dass Tonya den Sieg sichern sollte. Aber war sie wirklich das herzlose Monster, als das die Medien sie inszenierten? Die Quotenmeter-Kritik zum Film laute damals jedenfalls: „«I, Tonya» ist ein Biopic, das volles Rohr austeilt.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8(RTL, 20:15 Uhr)Adonis Creed hat es geschafft, er ist Boxweltmeister im Schwergewicht. Doch so richtig happy ist er damit nicht. Als Ivan Drago, der bei einem Schaukampf einst Adonis' Vater Apollo Creed getötet hat, öffentlich einen Titelkampf zwischen seinem Sohn Viktor und Adonis fordert, willigt Creed in den gefährlichen Kampf ein. Doch sein Trainer Rocky Balboa will ihn diesmal nicht trainieren. Auch Creeds schwangere Freundin Bianca hat große Angst um ihn. Quotenmeter urteilte in seiner Kritik über die Fortsetzung: „schlicht atemberaubend“.Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7