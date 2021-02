«STRG_F»  faszinierende Reportagen

YouTuber

Eine Gruppe junger Reporter und Reporterinnen berichten ehrlich und ungeschönt über Politik, Kulturen und Bewegungen.

Auf dem YouTube Kanal «STRG-F» wird wöchentlich über verschiedene aktuelle wie auch spezielle Themen berichtet. Letztere waren beispielsweise Fake-Bewertungen im Internet, wie Drogendealer das Gesetz austricksen oder ein Interview mit Capital Bra über seine Tilidin-Sucht. «STRG_F» hat fast 700.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal vermerkt, welcher von PANORAMA für funk produziert wird. Dadurch sind die Videos auch komplett werbefrei zugänglich.Neben den wöchentlichen Reportagen, erscheinen außerdem in unregelmäßigen Abständen auch Selbstversuche und Sozialexperimente. Der Ende 2017 gestartete Kanal vermerkt jetzt schon insgesamt über 120 Millionen Aufrufe mit 154 Videos. Diese sind vor allem an die jüngere Genration gerichtet, um deren Horizonte zu erweitern und sie mit Themen der heutigen Zeit vertraut zu machen. Das beliebteste Video ist dabei zum damaligen CFD-WhatsApp-Gruppen-Hype entstanden und trägt den Titel «CFD-Trading: Wer sind die YouTube-Typen, die dich reich machen wollen?».Die Videos kommen bei der Zuschauerschaft sehr gut an und ermöglichen es auch schon jungen Menschen früh bildenden Content anzuschauen. Dabei steht Spaß und Faszination natürlich an erster Stelle. Somit konnte sich «STRG_F» 2019 gegen «maiLab» und «MrWissen2Go» durchsetzen und gewann die Goldene Kamera in der Kategorie ‚Best of Informationen‘. Neben YouTube ist «STRG_F» auch auf Instagram vertreten, wo allerdings nur über die neusten YouTube-Videos informiert wird. Nichtsdestotrotz zählt dieser Account fast 31.000 Follower.Durch die Arbeit dieser Reporter trägt «STRG_F» für eine moderne bildende Alternative auf YouTube dar. Die Videos, die sehr professionell und aufwendig geschnitten sind, vermitteln kurz und knapp wichtige und aktuelle Informationen, was perfekt für die schnelllebige Generation ist.