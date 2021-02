Neu bei «Terra X» und ZDFneo: Mai Thi Nguyen-Kim

Köpfe

Ab April 2021 darf sich die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim über eine neue Anstellung in Mainz freuen. Beim ZDF wird sie für «Terra X» und eine neue Show bei ZDFneo tätig sein.

Erfolgreich und bekannt ist Mai Thi Nguyen-Kim bisher vor allem auf YouTube, doch steckt hinter der Persönlichkeit deutlich mehr, als bei manch anderem YouTuber. Schon allein deswegen, da sie promovierte Chemikerin ist. Doch neben ihrer YouTuber-Karriere bewies sich Nguyen-Kim bereits des Öfteren als Co-Moderatorin bei. Einem Schritt näher hin zum kommerziellen Fernsehen stand somit nichts im Wege, entsprechende Erfahrungen war vorhanden und selbstredend verfügt die 33-Jährige über genügen Expertise.Beim ZDF in Mainz soll ihre Anstellung sich aufbeziehen, wo in Zusammenarbeit mit der Chemikerin eine Reihe zur Chemie der Welt geplant ist. Des Weiteren wird sich Nguyen-Kim darum kümmern sollen, dass der Online-Auftritt von «Terra X» sich verbessern wird. Über die neue Show bei ZDFneo wird in der Pressemitteilung nicht weiter informiert, jedoch möchte sie ihr bisheriges Team beim YouTube-Kanalzu ZDFneo mitnehmen. Aber, mit dem YouTube-Kanal gehe es auch weiter wie bisher. Von Prof. Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft gab es einiges an lobenden Worten zur neuen ZDF-Kraft: "Mai Thi Nguyen-Kim ist derzeit die wahrscheinlich wichtigste Stimme im deutschsprachigen Wissenschaftsjournalismus. Eine hochgebildete, kluge Frau, die uns mit verblüffender Leichtigkeit nicht nur die stoffliche Chemie der uns umgebenden Welt erklärt, sondern die zudem für Anstand und Respekt dieser Welt und den Menschen gegenüber wirbt", weiter führte Arens aus, dass Nguyen-Kim vor allem neben Harald Lesch als dauerhafte Größe der Wissenschaft im ZDF etabliert werden solle.Die junge Wissenschaftsjournalistin selbst äußert sich zu ihren neuen Aufgaben mit Respekt, doch größtenteils Vorfreude: "Es ist eine unglaublich spannende Zeit für mich. Ich freue mich sehr darüber, dass ich beim ZDF meine Vision für modernen Wissenschaftsjournalismus umsetzen kann und dass ich eine eigene Show entwickeln darf", nochmals stellt Nguyen-Kim in ihrem Statement weiter fest, dass es mit MaiLab bei YouTube weitergehe. Hier ging sie noch weiter, denn ihre Arbeit bei YouTube sei direkt mit der neuen Show bei ZDFneo verbunden, im Herbst könne man sich hier auf erste Ergebnisse freuen.