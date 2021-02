Siebenteilige NDR-Reihe: «Der reale Irrsinn auf der Couch»

TV-News

Regelmäßig beschert die NDR Satiresendung «extra 3» in «Der reale Irrsinn» Kuriositäten über Behörden und politisches. Nun gibt es das «extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn auf der Couch».

Was sich hinter demversteckt, können die NDR Zuschauer ab Mittwoch, dem 17. Februar um 22:50 Uhr auf NDR verfolgen. Insgesamt soll das Spezial sieben Teile umfassen und aktuelle Geschichten aus dem deutschen Amtssektor abbilden. Auf gewohnt satirische Art möchte das Format Missstände aufdecken und für das ein oder andere Staunen und Kopfschütteln sorgen.Neu ist hierbei, dass die «extra 3»-Autorin Linda Luft die Ergebnisse der Realsatire einigen Zuschauern in deren Wohnzimmern vorgeführt hat und die entstandenen Reaktionen als Leitfaden der 30-minüten Folgen dienen. Somit können sich die Zuschauer gemeinsam mit den in den Folgen gezeigten „ersten“ Zuschauern über Amtsschimmel und Politik-Wahnsinn der Republik aufregen, darüber lachen und beherzt mit dem Kopf schütteln.In der ersten Folge von «Der reale Irrsinn auf der Couch» sind Beiträge zu neuen Maßnahmen auf der Stephanibrücke in Bremen, teure Bänke in Travemünde, der Brücke im Nichts bei Mannheim und fragwürdigen Restaurierungsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen unter anderem geplant. Was es bei dem «extra 3 Spezial»-Format noch zu sehen gibt, können die Zuschauer nach dem 17. Februar dann am 31. März, dem 12. Mai, am 28. Juli, dem 22. September, dem 20. Oktober und schlussendlich am 15. Dezember jeweils um 22:50 Uhr im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek verfolgen.