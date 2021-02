HBO Max will im Juni in Lateinamerika starten

Vermischtes

Auch für einige Länder von Europa gibt es Änderungen.

Der Streamingdienst HBO Max wird im Juni in 39 lateinamerikanischen und karibischen Gebieten starten. Diese sind Anguilla, Antigua, Argentinien, Aruba, Britische Jungferninseln, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Cayman-Inseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Mexiko, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Surinam, Trinidad & Tobago, Turks und Caicos, Uruguay und Venezuela."Wir freuen uns sehr über den Start von HBO Max in Lateinamerika und der Karibik, der der erste Schritt ist, um den Direct-to-Consumer-Service von WarnerMedia auch Verbrauchern außerhalb der USA und auf der ganzen Welt zugänglich zu machen", sagte Johannes Larcher, Leiter von HBO Max International. "Durch die Kombination von HBO mit dem Besten aus dem Serien- und Filmkatalog von WarnerMedia sowie mit lokal produzierten Inhalten von meisterhaften Erzählern in Lateinamerika wird HBO Max den Fans in der Region ein unvergessliches und bereicherndes Unterhaltungserlebnis bieten."In Europa werden die bestehenden Streamingdienste noch in diesem Jahr auf HBO Max umgestellt werden. Bislang unterhält WarnerMedia-Angebote in den nordischen Ländern, Spanien, Zentraleuropa und Portugal.