National Geographic: Neue Staffel «Bear Grylls: Stars am Limit»

Jetzt ist es soweit! Die Survival-Dokumentarfilmreihe geht in die sechste Runde.



Angetrieben von großer Neugier und Entdeckergeist trainierte Bear Grylls von Kindesbeinen an unermüdlich Kampfsport und diente später drei Jahre in der britischen Elite-Einheit 21 SAS. Hier erlernte er unverzichtbare Survival-Techniken, mit denen er sich in der Wildnis den größten Herausforderungen stellt.In den neuen Folgen von «Bear Grylls: Stars am Limit» fordert der Abenteurer luxusverwöhnte Schauspieler, toughe Profi-Sportler und gestandene Entertainer weit über ihre Komfortzone hinaus und nimmt sie mit zu den gefährlichsten Orten der Erde. Dort zählt weder Bekanntheit noch Geld oder Schlagfertigkeit: Auf sich allein gestellt und nur mit dem Nötigsten ausgerüstet, müssen die Prominenten auf traditionelle Überlebenstechniken zurückgreifen und den Urgewalten der Natur trotzen.Nach US-Präsident Barack Obama, den Hollywood-Größen Julia Roberts und Kate Winslet, Tennis-Ass Roger Federer und Topmodel Cara Delevigne, nimmt Bear Grylls diesmal die American Football-Legende Terry Crews, den Komiker und Schauspieler Keegan-Michael Key, Rennfahrerin Danica Patrick, die Schauspieler Danny Trejo, Anthony Mackie und Rainn Wilson, «Mandalorian»-Star Gina Curano sowie den Entertainer Bobby Bones mit auf eine zweitägige Abenteuer-Reise.Die die neuen Folgen der sechsten Staffel werden ab 26. April immer montags um 21.00 Uhr als deutsche Erstausstrahlung bei National Geographic zu sehen sein. Alle Folgen sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV abrufbar.