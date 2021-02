Quotencheck

In den vergangenen Wochen strahlte sixx die finalen Episoden der postapokalyptischen Science-Fiction-Serie aus.

Am ersten Donnerstag des Jahres 2021 startete der Frauensender die Ausstrahlung der Drama-Serie. In der ersten Woche wurde die Produktion von Warner Bros. gleich mit vier Folgen ausgestrahlt. Der Staffelstart holte am 7. Januar 2021 um 20.15 Uhr 0,15 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 0,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen erzielte man 0,09 Millionen Zuschauer, 0,9 Prozent waren die Folge.Bereits die zweite Folge baute ab, „Der Garten“ erreichte nur noch 0,13 Millionen Zuschauer und 0,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern ging es auf 0,06 Millionen, der Marktanteil sackte auf 0,7 Prozent. Mit der dritten Folge wurde der Zielgruppen-Marktanteil gehalten, allerdings sank das Interesse bei den jungen Menschen auf 0,05 Millionen.Ein ganz schlechtes Omen für die vierte Episode: Um 22.50 Uhr wollten nur 0,11 Millionen Menschen die Episode „Hesperiden“ sehen, der Marktanteil schrumpfte lag bei 0,6 Prozent. Bei den jungen Menschen ging es ebenfalls abwärts, und zwar auf 0,04 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil verbesserte sich jedoch auf 0,8 Prozent. Das Problem ist allerdings offensichtlich: Die Serie verlor innerhalb eines Abends über die Hälfte der werberelevanten Fernsehzuschauer.Die erste Woche war mit 0,13 Millionen Zuschauern und 0,5 Prozent noch am erfolgreichsten. Bei den Werberelevanten wurden 0,06 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 0,8 Prozent. Die darauffolgenden Wochen erreichten 0,09, 0,10 und 0,11 Millionen Fernsehzuschauer, die Wochenschnitte erreichten bei den jungen Zuschauern immer die identischen Werte. Es wurden jeweils 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährige erzielt, der Marktanteil lag bei jeweils 0,5 Prozent.Die letzte Woche, die am 4. Februar 2021, auf Sendung ging, umfasste die Episoden „Eine Art Heimkehr“, „Das Sterben des Lichts“ und „Der letzte Krieg“. Die drei Geschichten erreichten im Schnitt 0,10 Millionen Zuschauer und 0,3 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhr man allerdings 0,05 Millionen Zuschauer und 0,6 Prozent Marktanteil ein.Im Durchschnitt erreichte die siebte «The 100»-Staffel gerade einmal 0,11 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei miesen 0,4 Prozent. Die 16 Episoden verzeichneten nur 0,05 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf üble 0,6 Prozent. Die sechste Staffel erreichte im Frühjahr 2020 noch 0,14 Millionen Zuschauer und 0,5 Prozent, bei den jungen Leuten sorgte man für 0,07 Millionen und 1,0 Prozent.