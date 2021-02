«The Wheel»: NBC bestellt US-Version der Briten-Show

US-Fernsehen

Der Fernsehsender aus New York City hat zehn Episoden in Auftrag gegeben.

NBC hat eine US-Adaption der Showin Auftrag gegeben. Die neue Sendung hat der BBC Top-Quoten beschert. Seit der Premiere im November ist die Show ein riesiger Erfolg. Die kreativen Köpfe hinter dem britischen Format, die Produktionsfirma Hungry McBear und Michael McIntyre (der die britische Version moderiert), werden zusammen mit Warner Bros. Unscripted Television's Warner Horizon auch die US-Ausgabe für NBC produzieren."Es ist in der heutigen Zeit unglaublich selten, dass eine neue Show über Nacht zu einem uneingeschränkten Hit wird... geschweige denn im größten Gebiet Europas", sagte Mike Darnell, Präsident von Warner Bros. Unscripted Television. "Wir sind begeistert, mit Hungry McBear und unseren großartigen Partnern bei NBC im Geschäft zu sein, die sofort das Potenzial von «The Wheel» erkannt und die Serie innerhalb von 24 Stunden nach dem Pitch übernommen haben."«The Wheel» dreht sich um ein 42 Fuß breites Spinnrad, an dem die Teilnehmer mit Hilfe von prominenten Gästen versuchen, Großes zu gewinnen. Die Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip aus einem kleineren Rad unterhalb der Bühne ausgewählt. Drei Kandidaten beantworten allgemeine Wissensfragen, um ihren Platz in der Mitte des Rades zu behalten, aber falsche Fragen werfen sie raus.