«Waldrekod-Woche» bei Sat.1: Luke Mockridge erhält zwei Primetime-Shows

Ein Woche lang will sich der Münchner Sender der Umwelt mit einem spezifischen Programm widmen. Darunter sind auch drei Sendungen zur besten Sendezeit.

Sat.1 möchte mit einem umfangreichen Programm der Umwelt etwas Gutes tun. Die Highlights dieses speziellen Programms sind zwei Prime-Time-Shows von und mit Entertainer Luke Mockridge, ein Promi-Selbstexperiment für mehr Nachhaltigkeit im Alltag, eine Doku über den deutschen Wald mit Steven Gätjen und Janine Steeger, eine grüne Extra-Challenge für die Juroren bei «Das große Promibacken» sowie wertvolle Tipps und Informationen zum Umweltschutz, welche man den ganzen Tag über verteilt in der «Sat.1 Waldrekord-Woche» erhält. Diese erstreckt sich in einem Zeitraum vom 15. bis 19. März 2021."Im Frühstücksfernsehen am Morgen, in der Day Time, am Vorabend, in der Prime Time und mit der «akte» und weiteren Dokus am späten Abend: In unserer ersten «Sat.1 Waldrekord-Woche» orchestrieren wir die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit spannenden Interviews, Hintergrundberichten und unterhaltsamen Shows über das gesamte Programm.“, sagt Mark Land, stellvertretender Sat.1-Senderchef und fügt hinzu: „Am Freitag werden wir dann live mit Luke Mockridge schauen, was wir mit der Unterstützung unserer Zuschauer*innen erreichen konnten und sind sicher, gemeinsam ein wichtiges Zeichen für die Zukunft zu setzen."Darüber hinaus können sich die Zuschauer ab dem 1. März auf www.waldrekord.de an der dazugehörigen Spendenaktion beteiligen, bei welcher für jeden gespendeten Euro ein Baum vom Aktionspartner 'Plant-for-the-Planet' gepflanzt wird, um der Klimakrise entgegenzuwirken.– Montag, 15. März, 20:15 Uhr: «LUKE! Die Umwelt und ich»– Donnerstag, 18. März, 20:15 Uhr: «Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 Umweltexperiment»– Donnerstag, 18. März, 23:00 Uhr: «Operation Wald - So retten wir unseren Planeten»– Freitag, 19. März, 20:15 Uhr: «LUKE! Die Schule und ich - Umwelt-Spezial»– Montag bis Freitag, 15. - 19 März, 19:50 Uhr: «Gute News»