Netflix buhlt um «Passing»

Das Unternehmen möchte den Spielfilm von Rebecca Hall kaufen.

Auf dem Sundance Film Festival sorgte das Regiedebüt von Rebecca Hall für Aufsehen. Der Streamingdienst Netflix überlegt, den Filmfür 16 Millionen US-Dollar einzukaufen und weltweit zur Verfügung zu stellen. Tessa Thompson und Ruth Negga spielen die Hauptrollen in dem Projekt, das auf der Novelle "Passing" von Nella Larsen aus dem Jahr 1929 basiert und von Hall adaptiert wurde, und in dem es um rassistische Übergänge im New York der 1920er Jahre geht.«Passing» wird von Endeavor Content vertrieben, der Spielfilm war einer der angesagtesten Titel auf dem Festival. Der Film ist hochkarätig besetzt (André Holland, Alexander Skarsgård und Bill Camp spielen ebenfalls mit), und nach der gut besprochenen Premiere war ein größerer Deal zu erwarten. Halls Film, in dem auch Gbenga Akinnagbe, Antoinette Crowe-Legacy und Ashley Ware Jenkins mitspielen, feierte am Samstag als Teil des US-Dramaturgie-Wettbewerbs für die virtuelle Sundance-Ausgabe 2021 Premiere.Irene (Thompson) und Clare (Negga) sind zwei gemischtrassige Frauen und Freundinnen aus der Kindheit, die sich im Erwachsenenalter wiedersehen und entdecken, dass sie nun auf zwei verschiedenen Seiten der Farbgrenze leben, wobei Clare als Weiße "durchgeht". «Passing» wurde von Nina Yang Bongiovi, Forest Whitaker, Margot Hand und Hall produziert.