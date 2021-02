Funke baut «WerStreamt.es» sportlicher aus

Vermischtes

Mit einer neuen App folgt auch ein neues Sport Informationsangebot.



In Zukunft können haben Nutzer mit der neuen App des Streaming-Vergleichsportal «WerStreamt.es Sport» auch Live Übertragungen von zahlreichen Sportarten und Sportsender im Überblick. So werden unter anderem die Programme von DAZN, Sky Ticket, Magenta Sport, Das Erste Sport1 und Eurosport in der App einen Platz finden. Die kostenlose App ist ab sofort für iOS und Android verfügbar.„Was mit Anbietern für Filme und Serien begann, gilt längst auch für live übertragene Sport-Events: Das Angebot von Streamingdiensten, Pay- und Free-TV-Sendern wird immer größer, aber zugleich auch immer unübersichtlicher“, erläutert Johannes Hammersen, Head of Video on Demand bei FUNKE Digital und Gründer von WerStreamt.es. „Mit dem Launch von «WerStreamt.es Sport» bieten wir Sportfans eine schnelle Übersicht, bei welchem Anbieter ihr Lieblingsteam live zu sehen ist.“„Für uns ist «WerStreamt.es Sport» der nächste logische Schritt: Wir sind mit WerStreamt.es der führende Anbieter für Infos zu On-Demand-Inhalten von Netflix Amazon Prime Video und diversen weiteren Anbietern. Mit unserem Sport-Angebot steigen wir jetzt in den Bereich der Live-Events ein“, sagt Matthias Sandner, Director Operations bei FUNKE Digital.