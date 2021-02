«Showtime of my Life»: VOX punktet mit Krebsvorsorge-Sendung

Quotennews

VOX zeigte am Montagabend die Ladies Night von «Showtime of my Life» und wollte damit kurz vor dem Weltkrebstag auf Vorsorgeuntersuchungen der Krankheit aufmerksam machen.

Bei VOX begrüßte zur Primetime Guido Maria Kretschmer das Publikum zu. Am Montag stand die Ladies Night auf dem Programm, am Dienstag folgt dann die Männerrunde. Mit dem Show-Event soll kurz vor dem Weltkrebstag am 4. Februar auf die Vorsorge von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam gemacht werden, um so möglichweise sogar Leben zu retten. Am Montag nahmen Nicole Staudinger, Stefanie Hertel, Ulla Kock Am Brink, Mirja Du Mont, Mimi Fiedler, Elena Carrière, Lili Paul-Roncalli und Nadine Angerer teil und ließen – zumindest teilweise – die Hüllen fallen.Vor den Fernsehgeräten saßen 1,80 Millionen Zuschauer und ließen sich informieren und genossen die Showeinlagen der Damen. 0,71 Millionen stammten aus der umworbenen Zielgruppe. Am Markt bescherte «Showtime of my Life» VOX gute 5,9 Prozent. In der werberelevanten Gruppe waren sogar tolle 8,8 Prozent möglich. Der erste Teil war somit ein voller Erfolg für den Privatsender.Im Anschluss an die Sendung folgte, das noch 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren behielt. Von den Jüngeren blieben 0,36 Millionen dran. Der Marktanteil stieg auf 6,9 Prozent insgesamt beziehungsweise sank auf 7,9 Prozent bei den Jungen. Am Vorabend waren wie immer mitundzwei typische VOX-Formate zu sehen. Die Datingshow erreichte 1,05 Millionen Fans, während das Kochduell 1,57 Millionen Seher ergatterte. In der Zielgruppe wurden Quoten von 8,5 und 7,7 Prozent gemessen.