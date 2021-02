Neue Joyn-Doku-Serie «Unfck the World»

Vermischtes

Zwei Berliner Jungunternehmer haben ein gemeinsames Ziel: Die Welt retten. Und das wollten sie mit einem so noch nie dagewesenen Demokratiefestival erreichen.



Zeiler und Philip Siefer wollten das Olympiastadion in der Hauptstadt für die Non-Profit-Veranstaltung #12062020Olympia am 12. Juni 2020 mieten, um mit 90.000 Menschen Petitionen für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung zu unterzeichnen und sie zusammen in den Bundestag einzureichen. Dabei erhielten sie Unterstützung von Charlotte Roche und zahlreichen weiteren Prominenten, mit welchen sie eine Crowdfunding-Aktion starteten, um das ambitionierte Ziel von 1,8 Millionen Euro zu erreichen. Darüber hinaus standen ihrem Projekt Fridays for Future Berlin und Scientists for Future Berlin-Brandenburg zur Seite.Von Anfang hat Joyn die Doku-Serie begleitet und macht alle Stolpersteine des #12062020Olympia-Teams auf ihrem Weg deutlich. Denn diese Aktion erhält einerseits großen zu Spruch auf Social Media, andererseits aber auch diverse Shitstorms. Regisseur Finbarr Wilbrink zeigt auf, wie Zeiler, Siefer und alle freiwilligen Helfer mit dem Projekt eine monatelange emotionale Achterbahnfahrt durchleben, aus ihren Misserfolgen lernen, an ihre persönlichen Grenzen kommen und auf die größte Hürde überhaupt stoßen: Corona.Joyn zeigt ab 4. Februar 2021 die sechs Episoden vonbei Joyn Plus+. Die erste Episode steht allen Joyn Nutzern kostenlos zur Verfügung. Die Doku-Serie ist eine Koproduktion von Joyn mit INDI Film unter der Regie von Finbarr Wilbrink.