Das Blaue Sofa findet trotz Absage der Leipziger Buchmesse statt

Vermischtes

ZDF und 3sat lassen vor Ort wieder zahlreiche Autoren auf dem blauen Möbelstück zu Wort kommen.

Schon im vergangenen Jahr wurde die Leipziger Buchmesser Corona-bedingt abgesagt. Auch dieses Jahr ist das der Fall, allerdings wird das gemeinsame Autorensofa von ZDF und 3sat an seinem Auftritt in Leipzig festhalten. Deshalb kommen vom 27. bis zum 30. Mai, wo eigentlich die Buchmesse geplant war, wieder Autorinnen und Autoren aktueller Sachbuch- und Literatur-Neuerscheinungen auf dem Blauen Sofa zu Wort – jedoch nicht wie üblich in der Leipziger Messehalle, sondern in der Innenstadt. Die Veranstaltungen des Blauen Sofas werden live gestreamt und sind in den Mediatheken von ZDF und 3sat abrufbar.Darüber hinaus wird die ZDF-Kultursendung «aspekte» am 28. Mai 2021 mit einer Literatur-Schwerpunktsendung aus Leipzig berichten. Das 3sat-Magazin «Kulturzeit» wird mit Neuerscheinungen und aktuellen Entwicklungen am Buchmarkt befassen.Das Blaue Sofa zählt zu eines der bekanntesten Veranstaltungsreihen der deutschen Literaturszene. So wurden seit dem Jahr 2000 mehr als 2950 Literaturgespräche mit knapp 1800 Autorinnen und Autoren auf dem Möbelstück geführt.